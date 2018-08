Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V sredo, dan po objavi četrtletnih rezultatov, so se Applove delnice podražile za pet odstotkov, danes pa še za nadaljnje tri odstotke, tržna kapitalizacija pa je prvič presegla mejo tisoč milijard dolarjev. Foto: Reuters Dodaj v

1.000.000.000.000! Applova vrednost presegla bilijon dolarjev

Dobiček na delnico na letni ravni višji za 40 odstotkov

2. avgust 2018 ob 18:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Applove delnice so po torkovi objavi poslovnih rezultatov krenile navzgor in danes dosegle že 207 dolarjev, kar pomeni, da je tržna kapitalizacija podjetja dosegla magično mejo tisoč milijard (bilijon) dolarjev.

Proizvajalec kultnih iPhonov je s svežimi poslovnimi rezultati presegel pričakovanja, dobička je bilo v obdobju med 1. aprilom in 30. junijem za 11,5 milijarde dolarjev. V primerjavi z letom prej se je dobiček na delnico zvišal kar za 40 odstotkov. Podjetje iz Cupertina ima v bilancah kar za 243,7 milijarde dolarjev gotovine oziroma hitro unovčljivih vrednostnih papirjev, kar je več od tržne vrednosti 484 podjetij, vključenih v S&P 500.

Samo letos so se Applove delnice podražile za več kot 20 odstotkov, trenutno se z njimi trguje s 15-kratnikom pričakovanega dobička za fiskalno leto 2019, kar po mnenju številnih analitikov pomeni, da imajo delnice še prostor za rast.

Apple je tako prva ameriška delniška družba, ki je prebila vrednost bilijon dolarjev, ni pa to prvi primer na svetu. Leta 2007 je na borzi v Šanghaju vrednost naftnega velikana PetroChina prav tako presegla bilijon dolarjev, a je sledil precejšen padec in podjetje, ki kotira tudi na borzi v New Yorku, je sedaj vredno "le" dobrih 200 milijard dolarjev.

Med ameriškimi korporacijami so vedno bližje magični meji bilijon dolarjev borzne vrednosti tudi Amazon (trenutno okrog 900 milijard) ter Google in Microsoft (okrog 800).

Tržna kapitalizacija se izražuna tako, da se zmnoži število delnic s ceno delnice. Število Applovih delnic je okrog 4,83 milijarde. Za primerjavo: tržna kapitalizacija novomeške Krke je 1,9 milijarde dolarjev, kar pomeni, da je Apple na borzi vreden približno 450 Krk.

T. O.