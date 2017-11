Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Delniški indeksi v New Yorku skorajda iz dneva v dan dosegajo rekordne vrednosti. Vzrok za to so tudi lepi četrtletni dobički ameriških korporacij. Več kot 300 od 500 podjetij, ki sestavljajo širši newyorški delniški indeks S&P 500, je objavilo četrtletne poslovne rezultate in v 73 odstotkih primerov so podjetja presegla pričakovanja analitikov. Foto: Reuters Amazon je v tretjem četrtletju prihodke povečal za 34 odstotkov, na 43,7 milijarde dolarjev, delnice pa so prvič presegle 1.100 dolarjev. Foto: Reuters Amazon je disruptor tradicionalnih poslovnih modelov. Trgovci po svetu skoraj brez izjeme dosegajo slabše rezultate, saj je vpliv Amazona na njihove marže in tržne deleže negativen, za nekatere celo uničujoč, saj razgali vse segmente neučinkovitosti. Peter Jenčič Applove delnice so v torek dosegle skoraj 170 dolarjev (to pomeni 1,5-odstotno rast), potem ko je bila večina kritik o novem pametnem telefonu iPhone X, ki pride na trg v petek, pozitivnih. Apple bo dan prej objavil poslovne rezultate zadnjega četrtletja. Delnice so se letos podražile že za 46 odstotkov. Foto: Reuters Dodaj v

Amazonova zgodba očarala vlagatelje

CME bo ponujal terminske pogodbe na bitcoin

1. november 2017 ob 09:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Razviti delniški trgi so novembra pridobivali že dvanajsti mesec zapored, kar se v borzni zgodovini še ni zgodilo, bitcoin pa je zadnji dan oktobra presegel že vrednost 6.400 dolarjev.

Letošnji oktober je bil na finančnih trgih v nasprotju s tradicijo zelo nizko volatilen, indeksi so minimalno spreminjali svojo vrednost, smer je bila seveda večinoma navzgor. Delniški indeks MSCI All World, ki zasleduje gibanje delnic v 47 državah sveta, se je zvišal dvanajsti mesec zapored, kar je nov rekord. Ob še vedno izjemno ohlapni denarni politiki centralnih bank so gibalo novih rekordov četrtletni poslovni rezultati ameriških korporacij, ki so do zdaj (rezultate je objavilo več kot 300 od 500 podjetij, ki sestavljajo indeks S&P 500) v 73 odstotkih primerov presegli pričakovanja. Nafta brent ostaja nad 60 dolarji, evro je vreden 1,165 dolarja, bitcoin je včeraj presegel 6.400 dolarjev. CME, največji svetovni ponudnik terminskih pogodb na različne finančne inštrumente, bo še letos ponujal tudi terminske pogodbe na bitcoin. To je nov uspeh za najpomembnejšo kriptovaluto, ki ni več le eksotična naložba, ampak vedno bolj uveljavljen naložbeni razred.

Bikovski trend temelji pretežno na tehnoloških delnicah

"V dneh, ko se noben pogovor ob kosilu, bežno srečanje v parku ali celo tek na Ljubljanskem maratonu ne more izogniti pogovoru o kriptovalutah in/ali blockchain tehnologiji, je svoj delež pozornosti dobila tudi 'klasična' tehnologija. Cikel rasti na kapitalskih trgih, ki v primeru vrednostnih papirjev na ameriški borzi praktično nepretrgano traja že od marca 2009, temelji pretežno na rasti velikih tehnoloških podjetij. Delnice stotih tehnoloških podjetij, vključenih v indeks Nasdaq 100, so v osmih letih z upoštevanjem dividend zabeležile skoraj 550 odstotno rast v evrih. To je za približno 250 odstotnih točk bolje od panožno raznolikega indeksa S&P500 in celo 385 odstotnih točk bolje od gibanja nemškega indeksa Dax v istem obdobju," je za MMC povedal Peter Jenčič iz Alte.



Letošnja rast delnic na Ljubljanski borzi:



INTEREUROPA +72,4 % 1,854 EUR LUKA KOPER +22,89 % 31,00 SAVA RE +19,9 % 16,00 ZAV. TRIGLAV +20,7 % 28,00 TELEKOM +16,9 % 83,00 PETROL +11,7 % 355,00 KRKA +6,6 % 54,81 GORENJE -1,8 % 5,70

.

Amazonove delnice po vseh kriterijih zelo drage

V zadnjih dneh so bili investitorji v velika tehnološka podjetja še dodatno nagrajeni. Delnice nekaterih podjetij so zaradi dobrih rezultatov močno poskočile. "Na tem mestu izpostavljam Amazon, ki je prejšnji teden pridobil kar 12 odstotkov. Intel se je okrepil za približno desetino, Microsoft pa je pridobil več kot šest odstotkov. Dobro so se odrezale tudi Applove delnice, saj so iz družbe poročali, da je povpraševanje po novih modelih višje od pričakovanj," dodaja Jenčič, ki smo ga prosili tudi za mnenje o podjetju Amazon, saj se na tej delnici lomijo kopja. "Vrednotenje podjetja je po praktično vseh metrikah izjemno drago. Prav tako pa po skoraj vsaki metriki (z izjemo denarnega toka) podjetje izstopa. Nezanemarljivo je, da Amazon in podobni pionirji novega vala za merjenje svoje uspešnosti uporabljajo alternativna merila (KPI). Vendar pa investitorji v primeru Amazona v največji meri kupujejo zgodbo.

"Izguba za konkurenco, tržni delež zame"

In v primeru tega trgovsko-logistično-tehnološkega podjetja je še posebej močna in privlačna. Podjetje je disruptor tradicionalnih poslovnih modelov. Trgovci po svetu skoraj brez izjeme dosegajo slabše rezultate, saj je vpliv Amazona na njihove marže in tržne deleže negativen, za nekatere celo uničujoč, saj razgali vse segmente neučinkovitosti. Podjetja v drugih panogah (distribucija zdravil, analitika poslovnih podatkov, medijska podjetja ...) s strahom opazujejo prihodnje poteze podjetja, ki je pred leti začelo kot prodajalna knjig. Do zdaj je Amazon z vsako svojo širitvijo deloval v stilu – prihranek za potrošnika, izguba za obstoječe igralce, tržni delež zame.

Monopoli, ki vznemirjajo regulatorje trga

Delnica podjetja z oznako AMZN je letos pridobila že skoraj 50 odstotkov. Podobno dobro so se odrezale tudi delnice številnih podjetij, katerim je skupno, da pretresajo obstoječe poslovne modele in hkrati pri poslovanju ne potrebujejo veliko stalnih sredstev. Da imajo tako imenovane 'asset light' poslovne modele, kjer investicije v stavbe, skladišča in prodajalne predstavljajo zgolj manjši delež celotnih investicij. Da so tako velika, da pri poslovanju obsegajo ekonomije obsega in dosega, so pogosto vertikalno povezana in do določene mere predstavljajo že monopole, za katere na primer varuhi konkurence v EU-ju pospešeno razmišljajo, kako jih učinkovito regulirati.

Kar je drago, je lahko še dražje

Alibaba (100-odstotna rast od začetka letošnjega leta), Apple (+46 odstotkov), Samsung (+50), Facebook (+56), Tencent (+85) so nekatera izbrana podjetja novega vala navdušenja nad tehnološkimi podjetji, ki so letos bogato nagradila investitorje. Kljub tej rasti tečajev še naprej ostaja dosedanje priporočilo – ostati investiran v podjetja, ki so bila že do zdaj nadpovprečno donosna, ne glede na morebitna visoka vrednotenja. Povpraševanje pasivnih skladov predstavlja pomemben razlog za stabilno rast tečajev. Nizka volatilnost in še naprej visoka presežna globalna likvidnost sta dva razloga, da rotacija iz zmagovalcev v dosedanje poražence za povprečnega investitorja ni smiselna."

Tomaž Okorn