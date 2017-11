Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ta teden se v Frankfurtu niso preveč vznemirjali zaradi neuspeh koalicijskih pogajanj. Indeks DAX30 se je v torek povzpel za skoraj odstotek, na 13.167 točk. Volkswagnove delnice so se podražile za tri odstotke, na 170 evrov, potem ko so pri Goldman Sachsu njihovo ciljno vrednost zvišali na 210 evrov in delnice dodali na svoj seznam nakupnih priporočil. Foto: Reuters Applove delnice so se v torek podražile za 1,7 odstotka, v primerjavi z začetkom leta so za 50 odstotkov v plusu. Foto: Reuters Bitcoin se je včeraj povzpel vse do 8376 dolarjev, čeprav je zjutraj za hip zdrsnil pod 7800 dolarjev, potem ko so hekerji iz menjalnice Tether ukradli za 30 milijonov kovancev. Dodaj v

Bitcoin kljub novi kraji kriptokovancev do rekorda

Bik na Wall Streetu naj bi rohnel še vsaj pol leta

22. november 2017 ob 08:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če se bodo pozitivna gibanja na Wall Streetu nadaljevala do avgusta, bo to najdaljši bikovski trend v zgodovini. Pri Bank od America menijo, da se bo to zgodilo, so pa bolj črnogledi za drugo polovico leta 2018.

Analitiki pri Bank of America Merrill Lynch pričakujejo, da se bo širši newyorški indeks S&P 500, ki se je včeraj na krilih tehnoloških delnic prvič zavihtel nad 2.600 točk, v prvi polovici naslednjega leta zvišal vse do 2.863 točk, kar pomeni nadaljnjih deset odstotkov rasti. Na drugi strani se bodo obveznice nekoliko pocenile, kar bi donosnost desetletne ameriške obveznice potisnilo na 2,75 odstotka. V drugi polovici leta pričakujejo več napetosti na delniških trgih, saj bodo centralne banke vodile vedno manj ohlapno denarno politiko. To bi lahko pomenilo konec kar devetletnega bikovskega trenda. Od začetka leta 2009 je indeks S&P 500 potrojil svojo vrednost, povprečna letna rast je bila 19-odstotna. Zlasti letos lastniki delnic uživajo v izjemnih razmerah, saj sploh ni bilo resnejšega padca delnic, vlagatelji pa so popolnoma prezrli nekatere potencialne (predvsem geopolitične) grožnje.



Konec novembra novo zasedanje Opeca

Naftni trgovci so v pričakovanju zasedanja Opeca, ki bo 30. novembra. Kartel se bo najbrž odločil za podaljšanje dogovora o znižanju proizvodnje nafte. Takšna pričakovanja se zrcalijo tudi na cenah nafte, ki so v območju več kot dveletnega vrha. Včeraj je bilo treba za 159-litrski sod brenta plačati 62,83 dolarja, kar je dober odstotek več kot dan prej. Članice Opeca in Rusija se bodo na Dunaju verjetno dogovorile, da podaljšajo dogovor o znižanju proizvodnje, ki se sicer izteče marca, v nasprotnem primeru bi se nafta izrazito pocenila. Na trgu je namreč še vedno presežna ponudba črnega zlata, kar je tudi posledica povečane ameriške proizvodnje iz skrilavcev. Pri ceni nad 50 dolarjev je večina vrtin dobičkonosnih, zato ni čudno, da je bilo še sredi lanskega leta delujočih le 316 vrtin, zdaj jih je že 738.

Neprepričljivo poslovanje Gorenja

Na Ljubljanski borzi so se v torek ob le petih sklenjenih poslih najbolj, za slaba dva odstotka, pocenile Gorenjeve delnice. Njihov tečaj je 5,55 evra, kar je 4,5 odstotka manj kot na začetku leta. Philip Alexander Sluiter v imenu delničarja Home Products Europe, ki ima pet odstotkov delnic Gorenja, zahteva sklic skupčine, na kateri bi odločali o odpoklice prvega nadzornika Gorenja Marka Voljča in člana Uroša Slavinca. Sluiter je za Delo povedal, da je nad četrtletnimi rezultati Gorenja šokiran, saj so "zelo slabi in to v dobrih gospodarskih okoliščinah." Razočaran je predvsem zato, ker se družba ne razdolžuje, podjetju pa očita poznanstva med predsednikom uprave Franjem Bobincem in nadzorniki. Ti se branijo, da to nima vpliva na poslovanje.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi 21. novembra:



TELEKOM +1,85 % 83,69 EUR LUKA KOPER +1,69 % 30,00 ZAV. TRIGLAV +0,35 % 28,50 KRKA +0,27 % 55,49 PETROL +0,24 % 340,00 CINKARNA +0,00 % 190,00 SAVA RE -0,03 % 16,245 GORENJE -1,77 % 5,55

Bitcoin le za kratek čas zanihal navzdol

Novica, da so hekerji iz kriptomenjalnice Tether ukradli za 30 milijonov dolarjev kriptokovancev, je le kratkoročno povzročila nekaj "škode" kriptovalutam. Bitcoin je tako zanihal za približno pet odstotkov navzdol in se spustil pod 7800 dolarjev, a se hitro spet vrnil v območje nad 8000 dolarjev in celo postavil rekord pri 8376 dolarjih. V finančnem svetu medtem še naprej ne manjka razprav, ali je bitcoin prava stvar ali prevara, kot je septembra izjavil Jamie Dimon iz banke JPMorgan Chase. V anketi CNBC-ja, v kateri je sodelovalo okrog sto finančnikov na najvišjih položajih, jih je dobra četrtina menila, da gre za pravi naložbeni razred, katerega cena je v balonu. 14 odstotkov jih meni, da bo šla cena bitcoina še navzgor, 28 odstotkov vprašanih pa pravi, da je bitcoin prevara. 30 odstotkov anketiranih o bitcoinu ne ve dovolj, da bi lahko komentirali.



Prebudil se je ethereum

Pri banki UBS so opozorili, da gre za špekulativni balon, a to ne ustavi številnih, ki želijo biti del zgodbe o uspehu. Bitcoin, ki je leto 2017 začel pri vrednosti 1000 dolarjev, je v nedeljo prvič v zgodovini presegel mejo 8000 dolarjev in dosegel 8300 dolarjev, s čimer je tržna kapitalizacija bitcoina dosegla 140 milijard dolarjev V zadnjem času se je prebudila tudi kriptovaluta ethereum, ki je bila dolgo "zabetonirana" pri okrog 300 dolarjih, zdaj pa je splezala nad 370 dolarjev, kar je največ po začetku septembra. Vzrok za rast so načrti, da bo mogoče tudi z ethereum kmalu sklepati terminske pogodbe. Tržna kapitalizacija druge največje kriptovalute je dosegla 35 milijard dolarjev. Letos se je cena ethereuma povzpela za neverjetnih 4000 odstotkov, saj je bila njegova vrednost na začetku leta le osem dolarjev.

Tomaž Okorn