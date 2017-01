Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Applove delnice so se v zadnjih desetih letih podražile za tisoč odstotkov (v evrih), podjetje pa je v tem obdobju izpeljalo tudi cepitev delnic v razmerju 1:7, tako da so bile delnice dostopnejše širšemu krogu vlagateljev. Foto: EPA Od Trumpove zmage 8. novembra je Dow Jones pridobil okrog deset odstotkov. Če se bo izkazalo, da Trump ne bo uresničil obljub, bo verjetno sledil padec delnic. Foto: Reuters Cena nafte brent je na začetku letošnjega leta švignila nad 58 dolarjev, včeraj pa zdrsnila pod 54 dolarjev, saj se vlagatelji bojijo, da se članice Opeca ne bodo držale dogovora o zmanjšanju proizvodnje. Foto: Reuters Tečaj Telekomovih delnic je v ponedeljek prvič po novembru 2015 presegel 80 evrov. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Borze čakajo, kaj bo povedal Donald Trump

Telekomove delnice spet postajajo vroče

11. januar 2017 ob 06:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Vsak vlagatelj sanja, da bi iz deset tisoč evrov v desetih letih ustvaril sto tisoč evrov. Točno to je uspelo tistim, ki so pred desetimi leti kupili Applove delnice.

V ponedeljek je minilo deset let, odkar je Steve Jobs predstavil prvi iPhone. Delnice kalifornijskega podjetja so od takrat porasle za 860 odstotkov v dolarjih, v evrih pa kar za tisoč odstotkov. A ni šlo le navzgor, bila so tudi turbulentna obdobja - od septembra 2012 do aprila 2013 se je tečaj skoraj prepolovil, nato je sledil spet vzpon s 56 na rekordnih 133 dolarjev na začetku leta 2015, pa spet padec na 90 dolarjev maja 2016. Trenutno so delnice pri slabih 120 dolarjih, večina pa pričakuje njihovo nadaljnjo rast.

"Strong buy"

Med 47 pomembnimi tujimi analitiki jih kar 39 priporoča nakup, od tega jih 13 celo meni, da so delnice ta hip "strong buy", torej enkratna nakupna priložnost. Pri banki Morgan Stanley so zapisali, da podjetje v letu jubilejnega spomina na prvi iPhone in v pričakovanju povsem prenovljega modela iPhone 8 (predstavljen bo septembra) vstopa v supercikel. Tudi polom Samsungovega telefona Galaxy Note 7 naj bi šel Applu na roko, konkretne številke pa bodo znane že 31. januarja, ko bo Apple objavil poslovne rezultate zadnjega lanskega četrtletja.

Kaj bo povedal Trump?

Finančni trgi sicer zadnje dni stopicajo na mestu. Frankfurtski DAX30 se letos suče okrog meje 11.600 točk, newyorški Dow Jones brez uspeha "napada" mejo 20 tisoč točk, omembe vredna je tako le nova rekordna vrednost tehnološkega indeksa Nasdaq, ki se je povzpel že nad 5.560 točk. Sveže impulze bo dal delnicam Donald Trump, ki bo imel v sredo ob 17. uri novinarsko konferenco, prvo po zmagi na predsedniških volitvah. V tem času je le po Twitterju dvigoval nekaj prahu (kritiziral je podjetja, ki delovna mesta ustvarjajo v tujini in ne v ZDA in jim grozil z višjimi davki), zdaj pa bo zanimivo slišati, kakšne konkretne načrte ima pri infrastrukturnih projektih in nižjih davkih.

V zadnjih osmih letih izjemna rast na Wall Streetu

Med predsednikovanjem Baracka Obame (od januarja 2009 do danes) je Dow Jones porasel kar za 140 odstotkov. Po njegovi inavguraciji je Dow od sredine januarja do začetka marca 2009 izgubil 20 odstotkov, toda sledil je veličasten odboj do dna. Če bi merili od 6. marca 2009, je Dow Jones do zdaj porasel celo za 210 odstotkov. Takšne rasti v naslednjih štirih ali osmih letih ni mogoče pričakovati. Če bi Dow Jones v naslednjih dveh predsedniških mandatih porasel za 140 odstotkov, bi se zvišal na 47.800 točk, če bi poskočil za 210 odstotkov, pa bi bil čez osem let pri neverjetnih 61.500 točkah.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 10. januar:



GORENJE +4,33 % 6,48 EUR ZAV. TRIGLAV +1,93 % 24,80 PETROL +1,37 % 325,10 SAVA RE +0,36 % 13,80 INTEREUROPA +0,31 % 1,29 LUKA KOPER -0,19 % 26,75 KRKA -0,38 % 52,79 TELEKOM -2,85 % 78,50



Rast zlata, padec nafte

Zlato se je včeraj povzpelo nad 1.190 dolarjev za 31,1-gramsko unčo, nafta pa je ta teden na poti navzdol. Zlasti ponedeljkov štiriodstotni padec je bil hud. Trgovci se sprašujejo, ali bodo proizvajalke v skladu z Opecovim dogovorom res znižale proizvodnjo. Irak je decembra proizvodnjo navil na rekordno raven, tako da mnogi dvomijo v to, da se je držal dogovora in s 1. januarjem proizvodnjo znižal za 210 tisoč 159-litrskih sodov dnevno. Rusija je v prvem tednu letošnjega leta proizvodnjo sicer oklestila za 100 tisoč sodov dnevno, a najbrž zgolj zaradi ekstremnega mraza na zahodnosibirskih vrtinah, kjer je bilo celo -60 stopinj.

Hedge skladi decembra stavili na rast nafte

Ker ponudbo povečujejo tudi Iran, ZDA in Kanada (decembra je bilo delujočih 30 odstotkov več vrtin kot 12 mesecev prej), je težko pričakovati, da se bo prenasičenost z nafto hitro odpravila. Poleg tega so hedge skladi ob koncu lanskega leta množično stavili na rast cen nafte, tako da je bilo dolgih pozicij skoraj dvakrat več kot sredi novembra. Na drugi strani je bilo na zahodnoteksaški lahki nafti kratkih pozicij, s katerimi vlagatelji stavijo na padec določenega finančnega inštrumenta, najmanj po poletju 2014. Hedge skladi so na nafti torej polno investirani. Nafta vrste brent je včeraj zdrsnila celo pod 54 dolarjev.



Telekomove delnice spet postajajo vroče

Indeks SBITOP (738 točk) je leto 2017 začel spodbudno, saj se je znižal le prvi trgovalni dan, zdaj pa nanizal že pet pozitivnih dni. Letos je SBITOP za tri odstotke v plusu. Telekomove delnice so dražje že za deset odstotkov, čeprav so se v torek pocenile za skoraj tri odstotke, na 78,5 evra. "Razlog za visoko rast so sveža ugibanja o začetku postopka prodaje Telekoma. Delnica ima na podlagi takšnih špekulacij lahko še nekaj potenciala za nadaljnjo kratkoročno rast, sicer pa pričakujem še naprej umirjeno trgovanje, je pa mamljiva tudi dividendna donosnost," je za MMC povedal Uroš Ožbolt iz Alte.

T. O.