Elon Musk: Položite stave!

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Newyorški delniški barometer Dow Jones (24.360 točk) je zadnji teden pridobil 1,8 odstotka in je spet manj kot deset odstotkov (8,5) oddaljen od rekorda. Začela se je sezona objav četrtletnih poslovnih rezultatov, bančni velikani pa v petek niso navdušili analitikov, zato je bančni sektor v povprečju izgubil 2,8 odstotka, kar je največ med vsemi sektorji. Foto: EPA Herbert Diess je postal novi prvi mož avtomobilskega koncerna Volkswagen, je v Wolfsburgu odločil nadzorni svet koncerna. VW-jeve delnice so se posledično v torek povzpele za dobrih pet odstotkov. Diess je na čelu največjega evropskega proizvajalca avtomobilov zamenjal Mathiasa Müllerja, ki je imel pogodbo do februarja 2020. Poznavalci ocenjujejo, da bo Müller dobil do 20 milijonov evrov odpravnine. Že tako odlično plačani menedžer (lani je imel najvišjo plačo med vsemi koncerni, ki sestavljajo DAX, saj je skupno zaslužil deset milijonov evrov) bo imel tudi izjemno pokojnino, saj naj bi dobival milijon evrov letno oziroma okrog 2.900 evrov na dan. Foto: Reuters Največja nemška banka Deutsche Bank preživlja burne dneve. Prvi mož banke John Cryan (na fotografiji levo) se je moral posloviti, na njegovo mesto je prišel Christian Sewing (desno), ki je v banki že od leta 1989. Le pet od 33 analitikov finančnega portala Bloomberg priporoča nakup delnice pri trenutni ceni, ki je pri 11,70 evra že 34 odstotkov pod 52-tedenskim vrhom. Najbolj pesimistični so pri banki Citibank, kjer so ciljno vrednost nastavili na 8,60 evra, to pa je celo manj od zgodovinsko nizke vrednosti delnic Deutsche Bank iz jeseni 2016. Foto: Reuters Kriptovalute, ki so letos doživele hude udarce, so si zadnji teden precej opomogle. Nenaden preobrat je prišel v četrtek, ko je bitcoin v eni uri poskočil za 18 odstotkov oziroma za več kot tisoč dolarjev. Cena se je povzpela vse do 8.200 dolarjev, pravi vzrok za hitro rast pa ni bil znan. Morda so špekulantje stavili na nadaljnje padce, pa so morali malce panično zapirati kratke pozicije, morda so rast povzročili računalniški algoritmi, ki so se sprožili ob prečkanju meje 7.000 dolarjev, spet drugi kot vzrok za rast navajajo zanimanje hedge skladov. Foto: Reuters Dodaj v

Elon Musk: Položite stave!

Japonci prodajajo ameriške obveznice

15. april 2018 ob 06:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Newyorške borze so preživele precej nemiren, a vendarle občutno pozitiven teden, saj so indeksi poskočili za dva odstotka. "Zmagovalec" tedna je nafta ki je poskočila za skoraj devet odstotkov.

Na začetku tedna je vlagatelje opogumila prijaznejša retorika na relaciji Washington - Peking, ki zmanjšuje verjetnost za trgovinsko vojno. Nato je v ospredje prišla Sirija in ugibanja, kdaj bo predsednik Trump ukazal zračne napade, v petek pa so vlagatelji največ pozornosti posvečali četrtletnim rezultatom ameriških bank. Ti v nekaterih postavkah niso navdušili, zato je trg naredil korak nazaj (Dow Jones je zanihal skoraj 350 točk nižje), toda gledano v celoti je bil teden pozitiven, saj je Dow Jones pridobil 1,8 odstotka, tehnološki Nasdaq pa 2,8 odstotka.

JPMorgan: lep dobiček ni prepričal

JPMorgan Chase, banka z največjo bilančno vsoto v ZDA, je imela v prvem četrtletju kar 15-odstotno donosnost na kapital, ki je ena najpomembnejših postavk v bilanci. Čisti dobiček se je v primerjavi z istim lanskim obdobjem povzpel za 35 odstotkov, na 8,71 milijarde dolarjev, prihodki pa za deset odstotkov na 28,52 milijarde dolarjev. Je pa imela banka sedem odstotkov manj prihodkov iz investicijskega bančništva in predvsem tu lahko iščemo vzrok za 2,7-odstotni petkov padec delnic. Delnice banke Wells Fargo so se pocenile za 3,4 odstotka, Citigroupa za 1,6 odstotka.

V ponedeljek na potezi Netflix

Vlagatelji imajo sicer velika pričakovanja od rezultatov prvega letošnjega trimesečja. Prijaznejša davčna zakonodaja, ki jo je Trumpova administracija uvedla na začetku leta, naj bi poskrbela, da bodo dobički podjetij, ki so vključena v indeks S&P 500, napredovali kar za okrog 18 odstotkov (največ v sedmih letih). A to je lahko dvorezen meč. Morda so pričakovanja celo previsoka in bi lahko vsaka slabša objava poslala indekse navzdol. Pod drobnogledom bodo predvsem FAANG delnice (Facebook, Amazon, Apple, Netflix in Google). Netflix bo rezultate objavil v ponedeljek, dobiček naj bi poskočil za skoraj 60 odstotkov, prihodki za 39.

Goldman svetuje prodajo Teslinih delnic

Tesline delnice so v petek kljubovale negativnim gibanjem in se podražile za dobra dva odstotka, tako da je tečaj spet nad 300 dolarji. Prvi mož podjetja Elon Musk je sporočil, da bo proizvajalec električnih avtomobilov v tretjem in zadnjem četrtletju posloval dobičkonosno in da mu ne bo treba izpeljati dokapitalizacije, kar se je v zadnjih dneh šušljalo na Wall Streetu. Analitiki pri Goldman Sachsu so še prilili olja na ogenj in svetovali prodajo Teslinih delnic, češ da Tesli niti do konca junija še ne bo uspelo doseči ciljev pri količini proizvodnje Modela 3, ki je ključen za prihodnost podjetja. Musk se je odzval s tvitom: "Položite stave!" Ali z drugimi besedami: če si upate tvegati, kar prodajte, negativno boste presenečeni.

Dow Jones (ZDA) 24.360 točk Nasdaq (ZDA) 7.106 DAX30 (Frankfurt) 12.241 Nikkei (Tokio) 21.778 10-letne am. obvezn. donos: 2,83 % 10-letne slov. obvezn. donos: 1,06 % EUR/USD 1,2328 EUR/CHF 1,1868 bitcoin 8.000 USD nafta brent 72,68 USD zlato 1.345 USD euribor (6-mesečni) -0,271 %

.

Devalvacija, ki ni prinesla želenih učinkov

V prihodnjih dneh bo za gibanje delnic tudi zelo pomembno, ali se bodo Američani in Kitajci izognili trgovinski vojni. Poleg carin imajo sicer Kitajci še nekaj orožij, da se zoperstavijo ZDA, vprašanje pa je, katera strategija bi se sploh izkazala. Najbolj nevpadljivo se zdi razvrednotenje domače valute juan, kar je bila v preteklosti že pogosto praksa kitajskih oblasti, ki je jezila Američane. Toda ko je poleti 2015 kitajska centralna banka le za 1,9 odstotka devalvirala domačo valuto, je to prineslo kar precejšen pretres na domačem finančnem trgu, česar si seveda Peking ne želi.

Japonci prodajajo ameriške obveznice

Kitajci bi utegnili Američanom "nagajati" tudi z morebitno razprodajo ameriških obveznic. Kitajci imajo v lasti kar za 1,17 bilijona (oz. 1.170 milijard) dolarjev ameriških obveznic. Če bi se množično odločali za njihovo prodajo, bi cena padla, zahtevana donosnost pa bi se zvišala, kar bi lahko ogrozilo konjunkturo v ZDA in tudi drugod po svetu. Trenutno se zdi, da bolj kot Kitajci ameriške obveznice prodajajo Japonci, ki so februarja odprodali za neto 31 milijard dolarjev ameriških obveznic, kaže v ponedeljek objavljeno poročilo japonskega finančnega ministrstva. Že peti mesec zapored so Japonci skupno več obveznic prodali kot kupili, vseeno pa so z 1,1 bilijona še vedno drugi največji lastnik ameriškega dolga.

Osemodstotna podražitev nafte

Pestro je tudi dogajanje na drugih trgih. Borza v Moskvi je doživela črni ponedeljek. Ker so ZDA zaostrile sankcije proti Rusiji, je osrednji indeks RTS strmoglavil za 12 odstotkov, kar je največja enodnevna izguba v zadnjih štirih letih. Tudi rubelj je oslabel, za evro je treba prvič po dveh letih plačati več kot 77 rubljev. Donos ruske desetletne obveznice je nad kritičnimi sedmimi odstotki. Geopolitične napetosti so ceno nafte dvignile za dobrih osem odstotkov, brent kotira tik pod 73 dolarji. Cena aluminija (2.340 dolarjev za tono) je dosegla šestletni vrh, potem ko so ZDA uvedle sankcije proti drugemu največjemu svetovnemu proizvajalcu UC Rusalu.

Krkina dividenda naj bi znašala 2,90 evra bruto

Na Ljubljanski borzi je SBITOP (836 točk) zadnji teden pridobil 1,6 odstotka in le za pol točke zgrešil najvišjo letošnjo vrednost. Delnicam Pozavarovalnice Sava (4,7-odstotni tedenski pribitek) so po rasti sledile delnice Zavarovalnice Triglav (+4,01 odstotka) in Gorenja (+3,39 odstotka). Le Krkine delnice so se (malenkost) pocenile. Iz Krke so sporočili, da sta nadzorni svet in uprava družbe predlagala, da se delničarjem izplača dividenda v znesku 2,90 evra bruto na delnico, kar v primerjavi z lansko dividendo predstavlja 5,5-odstotno povišanje. Skupščina delničarjev bo predvidoma 5. julija.

Tomaž Okorn