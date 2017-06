Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Delniški indeks Dow Jones je zadnji teden pridobil 0,05 odstotka, širši indeks S & P 500 petino odstotka, tehnološki indeks Nasdaq pa 1,84 odstotka. Foto: Reuters Vrednost kriptovalute bitcoin se je, potem ko je 16. junija padla pod 2.200 dolarjev, v zadnjem tednu popravila in znaša okrog 2.600 dolarjev. Foto: Reuters Cena nafte se je letos znižala za okrog 20 odstotkov, v precejšnji meri tudi zato, ker se vztrajno povečuje ameriška proizvodnja. Foto: Reuters Petrolove delnice so se v petek podražile šestič zapored in splezale najviše po oktobru 2008. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nihče noče z zabave, dokler je glasba še glasna

Nafta v prvem polletju izgubila 20 odstotkov

25. junij 2017 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na delniških trgih v zadnjem tednu ni bilo prav razburljivo, največ pozornosti pa so vlagatelji posvečali cenam nafte, ki so se znižale na skoraj enoletno dno.

Ameriška lahka nafta se je spustila vse do 42,12 dolarja za sod (159 litrov), kar je najmanj po avgustu. Brent je zdrsnil pod 45 dolarjev. Nafta je na tedenski ravni izgubljala že peti teden zapored, tokrat je bil minus okrog štiriodstoten. Svetovna prezasičenost z nafto je še vedno očitna, Opec pa je v želji, da z znižano proizvodnjo uravnoteži naftni trg, za zdaj neuspešen. Težava je predvsem ta, da države, ki niso pristopile k Opecovemu dogovoru, črpajo vedno več nafte. ZDA so v zadnjem letu proizvodnjo zvišale za dobrih deset odstotkov, pri 9,35 milijona sodih dnevno se zelo približuje največji izvoznici Savdski Arabiji. Proizvodnja iz skrilavcev je vedno bolj učinkovita, v nekaterih primerih se izplača že pri cenah nafte okrog 40 dolarjev za sod. Če do petka ne bo posebne spremembe, bodo cene nafte v prvem letošnjem polletju utrpele 20-odstotni padec, kar je največji polletni zdrs po letu 1990.

Konec upanja za dve italijanski banki

Zadnji teden je ponudil tudi pestro dogajanje na področju bančništva. V petek zvečer je presenetila novica, da je Evropska centralna banka izgubila potrpljenje z italijanskima bankama Veneto Banca in Banca Popolare di Vicenza. Obe skupaj imata 60 milijard evrov bilančne vsote in preveč slabih posojil, da bi pravočasno našli rešitelja, zato gresta na stroške davkoplačevalcev v nadzorovano likvidacijo. V ZDA pa so objavili rezultate obremenitvenih testov 34 največjih ameriških bank. Vse so preizkus uspešno opravile, med njimi tudi največje štiri - JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup in Wells Fargo. Scenarij Federal Reserve je predvidel skok stopnje brezposelnosti na deset odstotkov, padec cen stanovanjskih nepremičnin za 25 odstotkov in padec delniških indeksov za 40 odstotkov. 34 največjih ameriških bank bi skupaj izgubilo 383 milijard dolarjev, vendar poslovanje ne bi bilo ogroženo.



Začenja se sezona objav četrtletnih rezultatov

V New Yorku je teden prinesel lepo (skoraj dvoodstotno) rast tehnološkega indeksa Nasdaq in le simboličen (0,05-odstotno) napredek indeksa Dow Jones, ki tako kljub nekaterim glasnim opozorilom, da je trg zrel za popravek, ostaja v območju rekordne vrednosti. Vlagatelji se še ne odločajo za večji izstop iz delniških naložb. Očitno nihče noče z zabave, dokler je glasba še glasna. Naslednji preizkus za Wall Street sledi kmalu, saj se začenja sezona objav četrtletnih poslovnih rezultatov ameriških korporacij. Dobički naj bi po zadnji anketi v povprečju porasli za slabih osem odstotkov, kar je precej slabši dosežek kot v prvem četrtletju, ko je bila rast dobičkov 15,3-odstotna, in manj od aprilske napovedi (10,2-odstotna rast). V četrtek bo med 30 delnicami, ki sestavljajo Dow Jones, bilance prvi razkril proizvajalec športne opreme Nike.



Razmerje med cenami zlata in srebra nad 75

Zlato je v petek zdrsnilo do 1.250 dolarjev za unčo (31,1 g), kar pa se je izkazalo za dobro podporno raven, tako da je bila cena na koncu trgovanja sedem dolarjev višja. Na začetku meseca je sicer kazalo, da bo zlato opravilo z mejo 1.300 dolarjev, a so nato trgovci ceno zaradi močnega dolarja zlicitirali niže. V zadnjih dneh sta svoje naredila tudi dva člana ameriške centralne banke, ki sta opozorila na tveganja prenizkih obrestnih mer. Za tiste, ki upajo na višje cene zlata, zaostrovanje denarne politike (torej višje obrestne mere) ni dobra novica. Še močneje kot zlato je navzdol zanihalo srebro (16,71 dolarja za unčo), tako da je razmerje med unčo zlata in srebra po dolgem času nad 75. Nekateri opozarjajo, da so ob takšnih trenutkih na finančnih trgih sledili nervozni dnevi ...

Padel delnic Cinkarne

Na Ljubljanski borzi je bil teden pozitiven, saj je indeks SBTOP (792 točk) pridobil odstotek. Največ zaslug za to imajo Petrolove delnice, ki so se podražile za več kot tri odstotke in pri 373 evrih dosegle najvišjo vrednost po oktobru 2008. Z 2,2 milijona evrov so bile najprometnejše delnice Zavarovalnice Triglav, ki ostajajo pri 25 evrih, potem ko so prejšnji teden izgubile devet odstotkov, saj kupci niso več upravičeni do dividende. Na negativni strani izstopajo delnice Cinkarne Celje, ki so se pocenile za sedem odstotkov, na 170,15 evra. V četrtek je v vodo padel tudi drugi poskus prodaje enega največjih slovenskih kemičnih podjetij, saj je pogodba za izvedbo svetovalnih storitev v zvezi s prodajo delnic Cinkarne, ki je začela veljati aprila, sodeč po objavi DUTB-ja na spletnih straneh Ljubljanske borze, v četrtek nehala veljati.

