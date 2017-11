Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Vsi trije vodilni delniški indeksi v New Yorku (Dow Jones, S&P 500 in Nasdaq) so v petek postavili nove rekordne vrednosti, Dow Jones pa je že prej presegel mejo 23.500 točk. Že nekaj časa velja, da so vrednotenja visoka, posebej če uporabimo najpriljubljenejši kriterij: s kakšnim mnogokratnikom se z delnico trguje glede na predviden dobiček v naslednjem letu (forward P/E). Za indeks S&P 500 znaša ta mnogokratnik 18,5, kar je krepko nad dolgoletnim povprečjem 12,8. Foto: Reuters V petek se je po vsem svetu začela prodaja novega Applovega pametnega telefona iPhone X. Kupci so v dolgih vrstah (v Tokiu je bilo pred prodajalno celo 500 ljudi) čakali, da med prvimi kupijo telefon, ki nikakor ni poceni, saj najcenejši model stane 999 dolarjev. Foto: Reuters Tudi borza v Frankfurtu se lahko pohvali z novimi rekordi. V petek je indeks DAX30 dosegel že 13.505 točk. Na tedenski ravni je DAX pridobil dva odstotka. Foto: Reuters Cene nafte so dosegle več kot dveletni vrh. Za sod (159 litrov) brenta je treba plačati dobrih 62 dolarjev. O junija, ko je bil brent na letošnjem dnu, se je njegova vrednost povzpela za 38 odstotkov. Foto: Reuters Dodaj v

Uspeh novega Applovega iPhona; Buffett okrcal bitcoin

Britanci po desetih letih zvišali obresti

5. november 2017 ob 06:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Applova tržna kapitalizacija je dosegla že skoraj 900 milijard dolarjev, potem ko so bili prvi odzivi kupcev o novem iPhonu X navdušujoči, podjetje pa naj bi v zadnjem letošnjem četrtletju vsak dan ustvarilo toliko prihodkov kot Krka v celem letu.

Apple je v četrtek ob objavi svežih poslovnih rezultatov pozitivno presenetil tako s četrtletnim prihodkom (52,6 milijarde dolarjev je 12 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju) kot z dobičkom (10,71 milijarde dolarjev). Istočasno je napovedal zelo bogato žetev v zadnjem četrtletju, saj zaradi novega pametnega telefona iPhone X pričakuje med 84 in 87 milijard dolarjev prihodkov, kar je slabo milijardo dolarjev na dan! Za primerjavo: novomeška Krka za takšno žetev potrebuje skoraj eno leto. Applove delnice so v petek presegle 172 dolarjev, letos so že za skoraj 50 odstotkov v plusu.

Wozniak pravi, da še ne bo takoj kupil iPhona X

V petek se je po vsem svetu začela prodaja novega Applovega pametnega telefona iPhone X. Kupci so v dolgih vrstah čakali, da med prvimi kupijo telefon, "prestrašil" jih ni niti soustanovitelj Appla Steve Wozniak, ki je pred dnevi priznal, da se mu tokrat za spremembo od prejšnjih primerov ne bo prav nič mudilo v trgovino, saj je še povsem zadovoljen z iPhonom 8, ki je, kot pravi, zanj tako dober kot iPhone 7, ta pa tako dober kot iPhone 6. Ob izjemni izpopolnjenosti Applovih telefonov se res lahko vprašamo, zakaj bi si nekdo, ki je pred kratkim kupil iPhone 8, zaželel še novejši telefon iPhone X, a vendarle: ena od analiz je pokazala, da ima 350 milijonov uporabnikov iPhona dve leti ali več star telefon in prav ti naj bi bili potencialni kupci Applovih najnovejših modelov.

FB-jeve delnice kljub visokemu dobičku navzdol

Poslovne rezultate je objavil tudi Facebook, ki ima že več kot dve milijardi uporabnikov. Četrtletni prihodki so porasli za skoraj 50 odstotkov, dobiček pa kar za 79 odstotkov, na 4,71 milijarde dolarjev. Ker je podjetje napovedalo višje stroške v boju zoper zlorabe, ki se dogajajo na tem družabnem omrežju, so se delnice kljub bleščečim rezultatom pocenile in odmaknile od rekorda, kjer so bile v sredo. Samo letos so se sicer Facebookove delnice podražile za 55 odstotkov. Trenutno so tik pod 179 dolarji, številni analitiki pa so ciljno ceno zvišali. Najbolj bikovski so bili pri družbi RBC Capital Markets, kjer menijo, da bo delnica dosegla 230 dolarjev.

Dow Jones (ZDA) 23.539 točk Nasdaq (ZDA) 6.764 DAX30 (Frankfurt) 13.478 Nikkei (Tokio) 22.539 10-letne am. obvezn. donos: 2,34 % 10-letne slov. obv. donos: 0,90 EUR/USD 1,1610 EUR/CHF 1,1612 bitcoin 7.350 USD nafta brent 62,18 USD zlato 1.270 USD euribor (6-mesečni) -0,219 %

.

Šibkejši dolar podžgal dobičke multinacionalk

Sezona objav četrtletnih poslovnih rezultatov se v ZDA sicer počasi bliža koncu. Med 500 podjetji, ki sestavlja ugledni delniški indeks S&P 500, je tri četrtine podjetij že razgrnilo svoje bilance in vse kaže, da bo rast dobičkov ameriških korporacij v četrtletju do 30. septembra kar osemodstotna. Nekaj je k temu dosežku prispeval tudi šibkejši dolar, kar so priznala številne multinacionalke, kot sta Google in IBM. Ameriška valuta se je sicer v zadnjih tednih okrepila (za evro je treba plačati 1,16 dolarja), a je v primerjavi s košarico valut še vedno približno sedem odstotkov nižje kot na začetku leta. V petek so v ZDA objavili oktobrske podatke s trga dela, ki kažejo, da je stopnja brezposelnosti v ZDA upadla na 4,1 odstotka, kar je najmanj v zadnjih 17 letih. Prejšnji mesec je bilo ustvarjenih neto 261 tisoč novih delovnih mest, kar je manj od napovedi analitikov (310 tisoč).

Britanci po desetih letih zvišali obresti

Med dogodki, ki so na finančnih trgih odmevali zadnji teden, je tudi odločitev Britanske centralnev banke, da prvič po več kot desetih letih zviša ključno obrestno mero, in sicer z 0,25 na 0,50 odstotka. Guverner Mark Carney je metaforično povedal, da želi malce spustiti nogo s stopalke za plin, ob tem tudi napovedal, da bo v naslednjih treh letih obrestna mera postopno še naraščala. Pri Bank of England so se tako na klasičen način odzvali na višjo stopnjo inflacije, ki je septembra pri treh odstotkih dosegla najvišjo raven v zadnjih petih letih, oktobra pa naj bi bila inflacija 3,2-odstotna. Gospodarska rast, ki je bila v Veliki Britaniji v drugem letošnjem četrtletju najnižja med vsemi 28 članicami Evropske Unije, bo po napovedih naslednje leto 1,6-odstotna, leto pozneje 1,7-odstotna. Funt se je odzval v nasprotju s teorijo, saj je po dvigu obresti v primerjavi z dolarjem izgubil več kot odstotek, kar je njegov največji enodnevni padec po juniju. Devizni trgovci so očitno prepričan, da gre za bolj simbolično potezo Bank of England in da to ne bo preveč spodbudilo posojilne dejavnosti.



Bitcoin letos pridobil neverjetnih 900 odstotkov

Bitcoin se pri doseganju rekordov še noče upehati in je že skoraj dosegel 7.500 dolarjev. CME Group, največji svetovni ponudnik terminskih pogodb na različne finančne inštrumente, bo kmalu ponujal tudi terminske pogodbe na bitcoin, kar pomeni novo zmago ze kriptovalute, ki je v zadnjih 12 mesecih poskočila za več kot 900 odstotkov, tržna kapitalizacija pa znaša že 120 milijard dolarjev, s čimer je višja od borzne vrednosti Goldman Sachsa. Na največji ameriški kriptomenjalnici Coinbase je bilo 24 ur po novici, da bo CME Group ponujal terminske pogodbe, odprtih 100 tisoč računov, skupno število uporabnikov znaša 11,9 milijona. Medtem se še naprej vrstijo svarila, da je treba v kriptovalute vlagati zelo previdno. Tudi sloviti milijarder Warren Buffett o kriptovalutah nima dobre mnenja. Za bitcoin je prepričan, da gre za klasičen mehurček, prav tako ne vidi potenciala v javnih ponudbah kovancev (ICO), kjer predvsem zagonska podjetja zbirajo denar z izdajo kriptožetonov. Samo letos so podjetja prek ICO-jev zbrala že 3,2 milijarde dolarjev.

Tomaž Okorn