28. junij 2017 ob 06:39

Ljubljana - MMC RTV SLO

Mario Draghi je z izjavo, da evropsko gospodarstvo dobro okreva in da se kažejo tudi znaki inflacije, napovedal konec ECB-jevih spodbud, to pa je evro dvignilo na najvišjo raven v skoraj letu dni.

Guverner evropske centralne banke je na konferenci na Portugalskem zelo spodbudno govoril o gospodarskih gibanjih in nakazal, da bo centralna banka konec leta verjetno najavila konec spodbujevalnih ukrepov v obliki odkupovanja obveznic. Evro je porasel za odstotek in pol in bil vreden že 1,135 dolarja, kar je največ po septembru. Rast evra ni dišala borzi v Frankfurtu, tako da je indeks DAX30, ki se je prejšnji teden na 50 točk približal 13 tisoč točkam, izgubil dve tretjini odstotka in dan končal pri 12.671 točkah. Tudi v New Yorku je šlo navzdol, opazneje je zdrsnila zlasti borza Nasdaq. Indeks SBITOP (797 točk), ki je v ponedeljek prvič po treh mesecih spet splezal nad 800 točk, se je včeraj znižal za dve tretjini odstotka.

Večjih težav ni na vidiku

"Kot je nekoč izjavil komik Louis C. K., 'vse je vrhunsko, a nihče ni srečen'. Tako bi lahko opisali trenutno situacijo na trgih. Svet se v tem trenutku nahaja v zelo ugodnem okolju, saj razen politične negotovosti, kakšnih večjih težav (še) ni na vidiku. Čeprav je svetovna gospodarska rast na nizki ravni, je stabilna. Zanimiv je tudi podatek, da je realen svetovni BDP v tem trenutku dosegel najvišjo raven v zgodovini. Tako razvita kot tudi gospodarstva v razvoju se v tem trenutku nahajajo v okolju, za katerega je še značilno nadaljevanje rasti. Tako tudi za pomembnejše borzne trge pričakujemo, da se bo rast nadaljevala tudi v prihodnjih mesecih. Več priložnosti v tem trenutku sicer vidimo na evropskih trgih ter v državah v razvoju, a temu primerno je tudi višje tveganje," je aktualno dogajanje komentiral Mihajlo Todurov iz Vzajemci skupine.



V večini sektorjev letos višji dobički

"Nihajnost pomembnejših borznih trgov je trenutno na eni izmed najnižjih vrednosti v zadnjih 25 letih. Enega izmed najbolj pozitivnih kazalcev najdemo v rezultatih podjetij. Kar v osmih od enajstih sektorjev, gledano globalno, se letos pričakuje rast dobičkov podjetij. To sovpada z rezultati podjetij v prvem letošnjem četrtletju, ko so dobički podjetij rasli z dvomestno stopnjo v vseh pomembnejših regijah. To se je zgodilo prvič po letu 2010. Res je, da so trgi, gledano zgodovinsko, na visokih ravneh. A to ne pomeni, da nas čaka padec, saj lahko tečaji delnic v takem okolju še precej pridobijo," še dodaja Todurov. Dobički korporacij, ki sestavljajo newyorški indeks S&P 500, naj bi v drugem četrtletju v povprečju porasli za slabih osem odstotkov, kar je precej slabši dosežek kot v prvem četrtletju, ko je bila rast dobičkov 15,3-odstotna.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 27. junij:

PETROL +0,40 % 376,50 EUR GORENJE +0,00 % 6,30 TELEKOM +0,00 % 84,00 ZAV. TRIGLAV -0,12 % 24,97 LUKA KOPER -1,13 % 30,055 KRKA -1,57 % 55,00 SAVA RE -1,60 % 15,35 CINKARNA -2,27 % 170,00

.

Nafta bi utegnila pasti na 30 dolarjev

Nafta se je podražila četrti dan zapored in lepo okreva po padcu na letošnje dno. Za sod (159 litrov) brenta je bilo treba včeraj spet plačati več kot 47 dolarjev, potem ko je prejšnji teden brent pogledal pod 45 dolarjev. Poznavalci menijo, da gre le za zapiranje kratkih pozicij, katerih obseg se je v zadnjem času močno povečal in skoraj dosegel rekordno raven. S prodajami na kratko vlagatelji stavijo na padec nafte. Včeraj je nafti pomagal tudi šibkejši dolar. Priznani analitik Dennis Gartman je za CNBC povedal, da kratkoročno sicer pričakuje odboj cen, na dolgi rok pa bodo po njegovem cene nafte precej nižje kot danes. Podobno razmišlja Paul Ciana iz Bank of America Merrill Lynch. Pričakuje, da bodo cene nafte padle še za 30 odstotkov in bodo tako kot lani na začetku leta spet pri 30 dolarjih za sod (159 litrov).



Nepremišljena poteza zbila ceno zlata

Vrednost zlata se giba okrog 1.250 dolarjev za unčo (31,1 grama). Dogajanje je bilo zelo burno v ponedeljek, ko je zlata unča na londonski borzi Comex zanihala odstotek in pol navzdol, s 1.255 na 1.236 dolarjev (najnižja cena v zadnjem mesecu). Nihče si ni znal razložiti, kje je razlog za nenaden padec cene v eni minuti in predvsem za občutno višji promet v vrednosti 1,8 milijona unče, kar je več od zlatih rezerv Finske. Celo po izvolitvi Trumpa za predsednika ZDA ni bilo na trgu zlata takšnega prometa. Kasneje so ugotovili, da je imel eden od trgovcev predebele prste in se je zatipkal, ko je oddajal prodajno naročilo. Pojav seveda ni nov, takšnih napak je bilo že kar nekaj, tako da ga z angleško besedo imenujejo kar 'fat finger trade'.

Tomaž Okorn