Delavci Luke Koper: V ozadju spet poskusi prodaje pristanišča

Koalicija predlog zakona podpira

29. marec 2017 ob 15:22

Koper - MMC RTV SLO/STA

Predstavniki delavcev Luke Koper so s somišljeniki izrazili nasprotovanje vladnemu predlogu zakona o drugem tiru. Sprejema se hitro, Luki bo škodoval, v ozadju pa so najbrž poskusi prodaje pristanišča, so prepričani.

Vlada je predlog zakona o drugem tiru pripravila po urgentnem postopku, saj je za javno obravnavo predvidenih le pet dni, je na medijski konferenci uvodoma ugotavljal predsednik sveta delavcev Luke Koper Mirko Slosar.

Urgentni zakonodajni postopek se uporablja, ko gre za interese varnosti ali obrambe države, odpravo posledic naravnih nesreč in preprečevanje težko popravljivih posledic za delovanje države, medtem ko se rok za oddajo poročila, vezanega na črpanje evropskih sredstev za projekt drugega tira, izteče šele julija.

Po Slosarjevem mnenju gre tako za ustvarjanje nekega urgentnega stanja, "da se prikrijejo namere, kako bi cela zadeva potekala".



Jovičič: Država hoče Luko odstopiti tujcem

Mladen Jovičič iz Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti je prepričan, da je prvenstveni cilj države, da Luko odstopi tujcem. Ob tem je opozoril, da izredno kratek rok za javno obravnavo predloga zakona dokazuje, da sama javna obravnava in podani pomisleki dejansko v ničemer ne bodo vplivali na odločitev vlade. "Tu smo ukinili demokracijo," je ocenil Jovičič.

Opozoril je tudi na številne nedorečenosti zakonskega predloga, ki po njegovem mnenju puščajo odprte možnosti za odvzem koncesijske pogodbe Luki in naposled razkosanje pristanišča.

Grabljevec: Zakon posega v poslovanje

Predstavnik zaposlenih v nadzornem svetu Luke Marko Grabljevec je zatrdil, da vladni predlog bistveno posega v samo poslovno strategijo in poslovne načrte Luke Koper. Poleg tega meni, da ni nobene usklajenosti med državo in Slovenskim državnim holdingom (SDH). Slednji je namreč Luki postavil zelo ambiciozne zahteve, tako glede donosnosti kapitala kot drugih finančnih kazalnikov, po drugi strani pa bi implementacija predlaganega zakona krepko znižala dobiček Luke.

Petaros: Delničarji bodo oškodovani

Za Davorina Petarosa iz Sindikata pristaniških delavcev pa nas predlagani zakon pelje v neke druge čase nekdanjih socialističnih režimov, ko "je država načrtno izčrpavala uspešna podjetja in z njimi financirala manj uspešna podjetja ali pa tista podjetja, ki so imela politično prioriteto". Kot je dodal, bodo s predlaganim zakonom oškodovani tudi delničarji Luke.

Predsednik KS 90 Peter Majcen je opozoril na širši pomen drugega tira za celoten logistični sektor: "Luka Koper ni sama sebi namen, ampak je to srce slovenske logistike, logistika pa ožilje slovenskega gospodarstva. In če tu pride do infarkta, je infarkt za celotno gospodarstvo." Po njegovem mnenju gre pri zakonu za še en poskus spraviti Luko Koper v podrejeni položaj.

Volf: Drugi tir mora biti javna dobrina

Po besedah generalnega sekretarja Obalne sindikalne organizacije Damjana Volfa je drugi tir del prometne infrastrukture, ki mora biti javna dobrina. Ob tem je izrazil prepričanje, da bi bilo mogoče projekt drugega tira stroškovno minimizirati do te stopnje, da bi ga zmogli zgraditi z javnimi sredstvi.

Sogovorniki pred četrtkovo sejo vlade niso želeli vnaprej določati nadaljnjih korakov. Elvir Lovič iz civilne fronte Vstala Primorska – vstani Slovenija pa je spomnil na lanske množične proteste v bran Luke, ko so napolnili Titov trg. "Če bo treba, bomo to ponovili, samo tokrat bo Titov trg premajhen," je napovedal.

Al. Ma.