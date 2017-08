Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Delo se je podalo tudi v vode zagonskih podjetij. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Delo postalo lastnik spletne tržnice inštrukcij

Gre za del projekta Delo startup studio

19. avgust 2017 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Medijska hiša Delo je pred dnevi postala formalna solastnica podjetja za spletne storitve Lummie iz Celja. Zagonsko podjetje bo dobilo svež denar, prepoznavnost in izkušene mentorje.

Lummia je spletna platforma za oglaševanje inštruktorjev, ki deluje kot spletna tržnica – stičišče, kjer se srečata ponudba znanja v obliki ponujanih inštrukcij (inštruktorji, učitelji) in povpraševanje po znanju, veščinah (iskalci znanja). Z oddajo oglasa učitelji in inštruktorji oglašujejo svojo dejavnost in s tem polnijo ponudbo spletne tržnice, na drugi strani pa so otroci, dijaki, študentje in tudi odrasli, ki si lahko izberejo želeno znanje, želenega inštruktorja in želeni kraj inštruiranja.

Delo startup studio je projekt, s katerim na Delu finančno podpirajo dobre ideje, jih pomagajo uresničiti ter jih pripeljejo do medijske prepoznavnosti. Iščejo predvsem nove in zanimive projekte, povezane z medijskimi vsebinami in njihovo distribucijo.

V Lummii so se na razpis prijavili v začetku leta ter bili izbrani med podjetja, v katera bo podjetje Delo v prihodnje investiralo. Kot so sporočili, bo platforma za oglaševanje inštruktorjev promovirana v slovenskih medijih na način, ki si ga brez te podpore trenutno ne bi mogli privoščiti. Lastniški vstop Dela pa pomeni tudi potrditev, da je njihova ideja prava ter daje podjetju Lummie večji ugled in prepoznavnost.

A. Č.