DUTB spet prodaja pohorske hotele

Zavezujoče ponudbe do 16. marca

23. januar 2018 ob 10:23

DUTB gre po lanskem neuspešnem poskusu v nov postopek prodaje hotelskega kompleksa nekdanjega Športnega centra Pohorje, ki ga je po stečaju prevzel pod svoje okrilje.

Slaba banka, ki je edina lastnica hotelov in nepremičninskega portfelja propadlega ponudnika prenočitvenih in smučarskih storitev na Mariborskem Pohorju, kupca še naprej išče skupaj s finančnim svetovalcem PwC.

Portfelj nepremičnin je sestavljen iz štirizvezdičnega hotela Arena in trizvezdničnega prizidka pod Pohorjem, štirizvezdičnega hotela Bolfenk z apartmaji in trizvezdičnega hotela Videc z apartmaji na Pohorju, ob tem pa še stanovanjskega objekta Pohorske terase s 30 apartmaji. V sklopu je tudi več kot 35.000 kvadratnih metrov zemljišč v bližini hotelov Arena in Videc.

DUTB namerava prodati kompleks v celoti, kljub temu pa bo upošteval želje zainteresiranih kupcev. Edina omejitev je v nakupu Arena, ki jo je mogoče kupiti samo v kompletu s hoteloma Videc in Bolfenk ali po ločeni uspešni prodaji hotelov Videc in Bolfenk. Potencialni interesenti si bodo nepremičnine lahko ogledali med 26. februarjem in 9. marcem. Zavezujoče ponudbe sprejemajo do 16. marca.

Pohorski hoteli so zdaj v najemu Term Maribor, dobrih 3.000 kvadratnih metrov velika apartmajska hiša Pohorske terase pa je bila zgrajena leta 2010 in še ni bila vseljena. DUTB je apartmaje, ki so v portfelju nepremičnin NKBM-ja pristali po stečaju gradbenega podjetja MTB in stojijo na privlačni lokaciji neposredno ob smučišču, pred štirimi leti že ponujala samostojno, in sicer za 1,8 milijona evrov.