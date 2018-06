Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na Wall Streetu je bil zadnji teden pozitiven, saj je Dow Jones pridobil skoraj tri odstotke. Nekateri analitiki poudarjajo, da se denar s trgov v razvoju seli v ZDA. Tuji vlagatelji so s trgov v razvoju v mesecu maju prodali za 12,3 milijarde dolarjev vrednostnih papirjev. Gre za največji odliv po novembru 2016. Foto: Reuters V Nemčiji odmevajo ugibanja o združitvi v bančnem sektorju. Deutsche Bank naj bi se o tem pogovarjala s Commerzbank. Prejšnji mesec so v Deutsche Bank napovedali, da nameravajo zaradi zmanjšane dejavnosti investicijskega bančništva ukiniti več kot 7000 delovnih mest. Bonitetna hiša S&P je na začetku junija največji nemški banki znižala bonitetno oceno. Foto: Reuters Cena ameriške lahke nafte se je na tedenski ravni znižala tretjič zapored, v primerjavi z brentom je cenejša že za več kot 11 dolarjev, kar je največ po letu 2015. Proizvodnja v ZDA se je v zadnjih dveh letih zvišala kar za 28 odstotkov in je vse bližje 11 milijonom sodov, kolikor nafte dnevno proizvede največja proizvajalka nafte Rusija. Foto: Reuters Ugibanja, da bo Evropska centralna banka konec leta končala program kvantitativnega sproščanje (QE), so pomagala evropski valuti. Evro je tako v četrtek poskočil na 1,184 dolarja, kar je bil tritedenski vrh. Foto: Reuters Dodaj v

ECB morda privija pipico; švicarski finančni eksperiment

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

10. junij 2018 ob 06:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

Finančni trgi se že ozirajo k naslednjemu tednu, ki prinaša zasedanje obeh največjih centralnih bank, Švicarji pa danes na referendumu odločajo o pobudi, ki bi lahko močno spremenila pravila igre na bančnem trgu.

Referendumska pobuda predvideva, da banke ne bi smele več ustvarjati novega, knjižnega denarja, ampak bi bila pristojnost ustvarjanja denarja izključno pri centralni banki. Bančni model zdaj temelji na načelu delnih rezerv. Denar, ki ga imajo komitenti na svojem računu, banke namreč posodijo naprej in na ta način ustvarjajo knjižni denar. Obdržati morajo le tolikšen del obvezne rezerve, kot to zahteva regulator. V ugodnih gospodarskih časih s takšnim modelom ni težav, v krizi pa lahko hitro pride do navala na bank (to se je dogajalo v zadnji finančni krizi), pri čemer seveda posamezna poslovna banka v nobenem primeru ni sposobna (brez pomoči centralne banke) izplačati gotovine vsem komitentom.

Guverner Jordan: Nevaren eksperiment!

Trenutno je v Švici v obtoku 85 odstotkov denarja, ki velja za elektronskega in ga je ustvarila domača bančna industrija. Če zagovorniki pobude, znane tudi pod imenom "Vollgeld", pravijo, da bi to prineslo stabilnejši finančni sistem, ki bi bil odporen na vse šoke, pa tako centralna banka kot tudi poslovne banke pobudi nasprotujejo. Guverner švicarske centralne banke Thomas Jordan meni, da gre za nevaren eksperiment, prvi mož banke UBS Sergio Ermotti pa je povedal: "Ne verjamem, da bodo Švicarji ravnali tako samomorilsko in podprli referendum." Ankete sicer kažejo na neuspeh referenduma, vseeno pa se negotovost odraža na vrednosti delnic obeh največjih švicarskih bank UBS in Credit Suisse, saj so maja padle na večmesečno dno, kar pa je bil tudi odziv na politično dogajanje v Italiji in Španiji.

JP Morgan oklestil napoved o letošnji ceni nafte

Na razvitih delniških trgih je bil sicer zadnji teden občutno pozitiven (Dow Jones se je povzpel za 2,76 odstotka in se učvrstil nad 25 tisoč točkami), čeprav je bilo opaziti tudi nekaj previdnost pred vrhom držav G7 v Kanadi. Vlagatelje je zlasti strah trgovinske vojne. Svetovna banka opozarja, da bi lahko zviševanje carin vodilo v visoko, do devetodstotno, znižanje obsega svetovne trgovine, to pa je padec, podoben tistemu na vrhuncu finančne krize. Nafta se je zadnji teden nekoliko pocenila. Ker se ameriška proizvodnja še kar povečuje (zadnji teden je dosegla rekornih 10,8 milijona 159-litrskih sodov dnevno), je premija brenta na ameriško lahko nafto že dobrih 11 dolarjev, kar je največ po 2015. Analitiki pri JP Morganu so napoved za letošnjo povprečno vrednost nafte WTI (ta je trenutno pri 65,7 dolarja) oklestili za tri dolarje, na 62,20 dolarja.

Dow Jones (ZDA) 25.316 točk Nasdaq (ZDA) 7.645 DAX30 (Frankfurt) 12.766 Nikkei (Tokio) 22.694 10-letne am. obvezn. donos: 2,94 % 10-letne slov. obvezn. donos: 1,19 % EUR/USD 1,177 EUR/CHF 1,16 bitcoin 7.650 USD nafta brent 76,77 USD zlato 1.299 USD euribor (6-mesečni) –0,269 %

Stockman svari pred večjim padcem

Ker so delnice v New Yorku spet blizu rekordnim vrednostim (predvsem tehnološke delnice postavljajo rekorde), se spet pojavljajo dileme, ali delnice niso predrage. David Stockman, ki je imel v 80. letih pomembno vlogo v kabinetu ameriškega predsednika Reagana, je prepričan, da je trg močno prevrednoten in mu grozi hud padec. Kdaj naj bi se to zgodilo, ni želel ugibati. "Indeks S&P 500 (trenutno je pri 2.779 točkah) bi lahko strmoglavil na 1.600 točk. Ekspanzija traja že osem ali devet let. Vse je noro ovrednoteno," pravi Stockman. Po spletni anketi CNBC-ja je več kot 60 odstotkov vprašanih menilo, da je trg res prevrednoten. Stockman sicer zavrača mnenje, da je visoka vrednost delnic upravičena tudi zaradi nove davčne zakonodaje, ki je ameriškim podjetjem znižala davek na dobiček. Po njegovem mnenju je to le kratkoročno podžgalo delnice.

Bo Fed letos kar štirikrat zvišal obresti?

Vodilna svetovna finančna središča se že ozirajo k naslednjemu tednu, ko se bosta na redni seji sešli tako ameriška centralna banka Fed kot tudi Evropska centralna banka. Prvi ekonomist ECB-ja Peter Praet je namignil, da utegne biti ena od ključnih tem tudi vprašanje, ali konec leta končati program odkupovanja obveznic (QE). Gospodarstvo dobro okreva, inflacija sicer še ni na ciljni vrednosti (dva odstotka), a vendarle je čas, da se denarna politika vrne v normalne okvire in da ECB pripravi tudi teren za prvo zvišanje obrestne mere po finančni krizi, kar pa se verjetno še vsaj eno leto ne bo zgodilo. Fed bo medtem v sredo skoraj zagotovo spet (drugič letos) zvišal obrestno mero, in sicer za 25 bazičnih točk, na raven med 1,75 in 2,0 odstotka. Borzniki bodo zato predvsem poskušali "ujeti" kakšen namig, ali letos sledi še eden ali pa vendarle še dva dviga obresti.

Tomaž Okorn