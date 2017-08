Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 5 glasov Ocenite to novico! Zaradi jeze v regiji in napovedi protiukrepov se je Zagreb odločil cene fitosanitarnega nadzora sadja in zelenjave vrniti na prejšnjo raven. Foto: BoBo Sorodne novice Hrvaška sprememba pravil fitosanitarnega nadzora sadja in zelenjave razburja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Hrvaška bo cene fitosanitarnega nadzora sadja in zelenjave vrnila na prejšnjo raven

Prvotna odločitev Zagreba razburila regijo

10. avgust 2017 ob 14:34

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaška bo po razburjenju v regiji cene fitosanitarnega nadzora sadja in zelenjave na mejah z državami, ki niso članice EU-ja, vrnila z 2.000 na 90 kun.

Znižanje je za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdilo hrvaško kmetijsko ministrstvo.

Hrvaška je sredi julija s spremembo pravilnika o inšpekcijskem nadzoru skladnosti sadja in zelenjave s tržnimi standardi, s katero je zvišala nadomestilo za vsak posamezni inšpekcijski nadzor skladnosti sadja in zelenjave s tržnimi standardi pri uvozu iz tretjih držav, razburila sosede, ki niso v EU-ju, zato so napovedale protiukrepe.

Hrvaški premier Andrej Plenković je kmetijskemu ministru Tomislavu Tolušiću naročil, naj v tem tednu poišče rešitev za težavo s sosednjimi državami glede povišanja pristojbine pri uvodu sadja in zelenjave, poroča Hina.

Države v regiji skupno proti Hrvaški

Zaradi zvišanja pristojbin so se v začetku tedna v Sarajevu sestali ministri za trgovino Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Srbije. Hrvaški so očitali nesorazmerne zaščitne ukrepe za domače kmetijske proizvajalce. Srbija, ki je Hrvaški in Evropski komisiji minuli teden poslala tudi diplomatsko noto, je hrvaško potezo takrat označila za kršitev sporazuma o stabilizaciji in pridruževanju. Vse omenjene države so napovedale, da bodo sprejele konkretne ukrepe za zaščito lastnih gospodarskih interesov.

Tako se je Srbija odločila za okrepljen nadzor nad blagom rastlinskega in živalskega izvora s Hrvaške. Uvedli so jemanje vzorcev iz vsakega tovora in natančno analizo, blago pa je bilo, dokler ni bilo izdelano mnenje fitosanitarne in veterinarske inšpekcije, pod carinskim nadzorom.

