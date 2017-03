Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Podjetje želi več kot podvojiti proizvodne zmogljivosti. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Impol za nov razvoj najel 40-milijonsko posojilo

V naslednjem desetletju nameravajo povečati prihodke na milijardo evrov

2. marec 2017 ob 13:40

Slovenska Bistrica - MMC RTV SLO/STA

Bistriški Impol je najel 40 milijonov evrov posojila, s katerim namerava v naslednjem obdobju financirati nove razvojne programe in povečan obseg poslovanja, so sporočili iz družbe.

Že pred lanskim prevzemom šibenske tovarne TLM je Impol izvedel izdajo petletnih obveznic v višini 50 milijonov evrov. V enem največjih slovenskih izvoznikov, ki se ukvarja s proizvodnjo aluminijskih izdelkov, nameravajo s prevzemom tople valjarne propadlega podjetja v Šibeniku v naslednjem desetletju prihodke povečati na milijardo evrov letno. Da pa bodo zmogljivosti lahko izkoristili v polnem obsegu, načrtujejo nekaj posodobitev in naložb.

Po pojasnilih uprave želijo izdelovati izdelke z višjo dodano vrednostjo, a je trenutno njihova komorna peč ne omogoča zadostnih kapacitet. Ker želijo povečati prodajo zlitin na standardnih izdelkih z večjimi maržami in hkrati omogočiti hiter vstop na rastoč trg avtomobilskih strukturnih pločevin in trakov, so se v Impolu odločili za naložbo v 50-tonsko komorno peč s katero bodo lahko več kot podvojili proizvodnjo, in sicer na do 43.000 ton izdelkov letno.

Ena od naložb bo tudi krepitev 320-tonske potisne peči za homogenizacjo in predgrevanje. Ozko grlo procesa sta dve potisni peči, zato želijo že do začetka naslednjega leta zagnati še dodatno tretjo peč. Ob tem bodo poskrbeli še za novo avtomobilsko linijo za formatne in trakovne razreze, ki bo omogočala dvig proizvodnje na 43.000 ton letno do leta 2025.



V Impolu sicer za zdaj še niso razkrili lanskih rezultatov poslovanja, so pa rekordne dosežke beležili že leta 2015, ko so ustvarili 546 milijonov evrov prihodkov in doslej največjo količino 186.000 ton proizvodov. Ob tem so zabeležili kar 22,5 milijona evrov čistega dobička. Lansko prvo polletje je skupina sicer beležila nekaj nižjo prodajo, hkrati pa že takrat ustvarila 19,3 milijona evrov čistega dobička oziroma kar 63 odstotkov več kot v istem obdobju leto prej.

A. Č.