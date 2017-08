Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Newyorški delniški indeks Dow Jones je torkovo trgovanje končal pri 21.999 točkah. Foto: Reuters Bitcoin se utegne v naslednjih dneh povsem približati 5.000 dolarjem, menijo tudi pri banki Goldman Sachs, a hkrati opozarjajo, da lahko sledi do 50-odstoten popravek navzdol. Dramatična nihanja so pri kriptovalutah pogosta, bitcoin je sredi junija prvič presegel 3.000 dolarjev, nato pa v kratkem izgubil več kot tisoč dolarjev. Foto: Reuters Cena zlate unče (31,1 grama) znaša približno 1.270 dolarjev. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Japonska eden glavnih razlogov za divjo rast bitcoina

Spet rekordna zadolženost ameriških gospodinjstev

16. avgust 2017 ob 07:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Reuters

Wall Street se je hitro otresel negotovosti, ki ga je spremljala prejšnji teden, in zmogel najvišjo rast letošnjega poletja. Bitcoin je nov mejnik premaknil na 4.483 dolarjev.



Elitni indeks Dow Jones (21.999 točk) je v ponedeljek pridobil 0,6 odstotka, največ v tem poletju, v torek pa dodal še nekaj točk. Skrbi pred zaostrovanjem napetosti med ZDA in Severno Korejo so se vsaj začasno umaknile, vlagatelji pa so pozornost posvečali makroekonomskim podatkom. Vrednost prodaje na drobno je v ZDA julija porasla za 0,6 odstotka, kar je več od pričakovanj analitikov (0,4). To spet zvišuje verjetnost, da bo Fed, ki je letos že dvakrat zvišal temeljno obrestno mero, monetarno politiko zaostril še enkrat, verjetno decembra. Če je bil ameriški potrošnik julija v "dobri kondiciji", pa skrbi zbuja podatek o spet rekordni zadolženosti. V drugem letošnjem četrtletju je skupna zadolženost ameriških gospodinjstev dosegla 12,84 bilijona dolarjev in je bila še za 552 milijard višja kot leto prej. Krive so predvsem izredno nizke obrestne mere, ki kupce premamijo, da vzamejo stanovanjsko posojilo, posojilo za avtomobil ali pa zgolj povečujejo nakupe na kreditne kartice.

Nafta ta teden v rdečem

Nafta je teden začela z negativnim predznakom, saj je cena zaradi močnejšega dolarja in znakov, da se utegne kitajsko povpraševanje po nafti znižati, padla za skoraj tri odstotke. Za sod (159 litrov) brenta je bilo treba plačati le še dobrih 50 dolarjev. Medtem ko se Opec na vse pretege trudi, da bi omejil proizvodnja in z nižjo ponudbo vplival na višje cene črnega zlata, iz ZDA prihajajo novice o vedno večji vnemi pri proizvodnji iz skrilavcev. Ta mesec naj bi znašala šest milijonov sodov dnevno, naslednji mesec 6,15 milijona, s čimer bo že deveti mesec zapored naraščala. Na strani povpraševanja velja omeniti, da je Opec prejšnji teden zvišal oceno in napoveduje, da bo naslednje leto svet dnevno potreboval 32,42 milijona sodov Opecove nafte, kar je 220 tisoč sodov dnevno več od prejšnje napovedi.

Letošnja rast delnic na Ljubljanski borzi:



INTEREUROPA +55,8 % 1,854 EUR LUKA KOPER +28,8 % 32,50 SAVA RE +19,9 % 16,00 PETROL +17,7 % 374,15 TELEKOM +16,9 % 83,00 ZAV. TRIGLAV +15,6 % 26,815 KRKA +6,8 % 55,00 GORENJE +6,7 % 6,20

Japonci ponoreli za bitcoini

Bitcoin je včeraj dosegel že vrtoglavih 4.483 dolarjev, tako da se je njegova vrednost letos zvišala štirikratno. Za primerjavo, najdonosnejše delnice letošnjega leta v Ljubljani (Intereuropa) in Frankfurtu (Lufthansa) sta se povzpeli "le" za približno 60 odstotkov. Tržna kapitalizacija priljubljene kriptovalute je v enem tednu porasla za 20 milijard dolarjev in presegla 70 miilijard. V ozadju zadnje eksplozivne rasti je kar nekaj dejavnikov. Predvsem je zelo robustno povpraševanje iz Japonske, saj se v jenih opravi kar 42 odstotkov vseh nakupov bitcoina. Japonski regulatorji so bitcoinu naklonjeni, vedno več trgovcev sprejema to valuto kot plačilno sredstvo. Drugi razlog je razrešen spor, ki je znotraj bitcoinske skupnosti nastal zaradi različnih pogledov razvijalcev in rudarjev. Bitcoin se je s 1. avgustom posledično razcepil in dobil različico, imenovano bitcoin cash. Volk sit, koza cela, bitcoinu pa se v teh dneh predvsem obeta, da bo s tehnologijo SegWit2X hitrost transakcij opazno večja.



Goldman Sachs: Bitcoina ni več mogoče ignorirati

Med razlogi za divjo rast bitcoina je tudi vedno večje zanimanje institucionalnih vlagateljev. Investicijska banka Goldman Sachs meni, da kriptovalute, kot je bitcoin, enostavno ni več mogoče ignorirati. Poleg vsega naštetega naj bi imel bitcoin tudi status varnega zatočišča. Prejšnji teden je bilo na finančnih trgih opaziti precej nervoze zaradi groženj, ki sta si jih izmenjevala Donald Trump in Severna Koreja. Glavno vprašanje je, ali bo bitcoin nadaljeval rast. Pri Goldman Sachsu pravijo, da bitcoin trenutno jaha peti bikovski val, ki bi lahko vrednost valute zvišal še za kakšnih 500 dolarjev, torej skoraj do meje 5.000 dolarjev, potem pa naj bi sledila izrazita korekcija. Verjeten bi bil tudi do 50-odstoten padec, na približno 2.200 dolarjev.

Pametno je imeti nekaj zlatih rezerv

Zlato, ki je prejšnji teden doseglo najvišjo raven v zadnjih dveh mesecih (za 31,1-gramsko unčo je bilo treba plačati skoraj 1.300 dolarjev), ta teden ne najde moči za nov korak naprej. Napovedi o prihodnjih gibanjih so različne. Priznani analitik Dennis Gartman meni, da se bo zaradi inflacijskih pritiskov cena zlata zviševala, in svetuje, naj imajo vlagatelji v svojem portfelju od 10 do 15 odstotkov zlata. "Nikoli se ne ve, kdaj se bo povečalo geopolitično tveganje. Položaj je vse slabši, delniški trgi pa se zdijo ranljivi," je Gartman povedal kmalu po tem, ko so pri finančni družbi Bridgewater Associates vlagateljem svetovali, naj imajo od 5 do 10 odstotkov svojih sredstev v zlatu, naložbi, ki naj bi najbolj profitirala, če se bodo napetosti med Severno Korejo in ZDA stopnjevale ali celo prerasle v vojaški spopad.

Tomaž Okorn