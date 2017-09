Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic bo Kolpa Holding objavila najpozneje v 30 dneh in ne prej kot v 10 dneh. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kolpa Holding si želi prevzeti Kolpo

Z delnicami Kolpe se ne trguje na borzi

8. september 2017 ob 10:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družba Kolpa Holding, ki je v lasti sedmih menedžerjev metliške Kolpe, je objavila prevzemno namero za odkup delnic te družbe.

V Kolpi, sicer enemu od vodilnih proizvajalcev kopalniške opreme v srednji in jugovzhodni Evropi je imel holding konec lanskega leta 66-odstotni delež.

Z delnicami Kolpe se ne trguje na borzi, o prevzemni nameri pa je Kolpa Holding obvestila varuha konkurence, agencijo za trg vrednostnih papirjev ter upravo in delavce Kolpe. Prevzemno ponudbo za odkup vseh delnic bo objavila najpozneje v 30 dneh in ne prej kot v 10 dneh, je razvidno iz javne objave v Delu.

Kot izhaja iz lanskega poročila Kolpe, je imela ta konec leta 72 delničarjev. Ob Kolpi Holdingu so bili takrat 17-odstotni lastniki pravne osebe, 10 odstotkov je bilo lastnih delnic, šest odstotkov je bilo v lasti zaposlenih, njihovih družinskih članov in upokojencev družbe, zunanji lastniki pa so imeli v lasti odstotke družbe.

Sa. J.