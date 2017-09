Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Glavna vrednost Name so njene nepremičnine. Foto: BoBo Dodaj v

Lastniki Name bodo trgovsko podjetje prodajali le še do konca meseca

Za Namo naj bi bilo nekaj zanimanja

26. september 2017 ob 11:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zavarovalnica Triglav, Adriatic Slovenica, Zavarovalna družba, KD Kapital in Triglav skladi, ki skupaj prodajajo trgovsko podjetje Nama, pričakujejo nakupne ponudbe le še do konca tega meseca.

Družba Nama je od Zavarovalnice Triglav prejela sporočilo o vnovičnem podaljšanju sporazuma o skupnem nastopu pri prodaji delnic družbe Nama, ki so ga omenjene družbe sklenile konec leta 2015.

Za Namo naj bi bilo v tem času nekaj zanimanja. Eden od interesentov, trgovska družba Kompas Shop, je sicer spomladi izpeljala ponudbo za prevzem Name. V njej je za delnico ponudila 20 evrov, sprejelo pa jo je le 0,899 odstotka delničarjev Name.

Cena delnic Name se na Ljubljanski borzi trenutno giblje pri 23 evrih. Zadnji dan minulega leta pa je bila knjigovodska vrednost delnice ocenjena na 10,93 evra.

Po poročanju Dnevnika so glavna vrednost Name njene nepremičnine, pri čemer je praktično brez dolga. Nama ima tako v lasti veleblagovnico v Ljubljani in veleblagovnico v Škofji Loki, več nepremičnin, ki jih oddaja v najem, trgovske površine, skladišča in pisarne ter počitniške zmogljivosti na Pokljuki in v Novigradu.

Nama posluje z dobičkom

Nama je lani čiste prihodke od prodaje povečala za 21 odstotkov na 14,99 milijona evrov, čisti dobiček pa se je okrepil za štirikrat na 357.000 evrov. Rast prihodkov se nadaljuje tudi letos. V veleblagovnici je bilo konec lanskega leta 184 zaposlenih.

G. C.