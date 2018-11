Mandarić bi kupil Primorske novice

Cena naj bi se gibala od 1 do 1,5 milijona evrov

5. november 2018 ob 19:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V lastništvu slovenskih medijev se, kot kaže, obeta nova sprememba. Srbski poslovnež in predsednik nogometnega kluba Olimpija Milan Mandarić se resno zanima za nakup časopisa Primorske novice.

"Da, informacija je točna. Pogovarjam se z lastniki. Mislim, da bi to lahko bil zelo zanimiv projekt," je informacijo potrdil Mandarić. Bolj zadržan pa je večinski lastnik časopisa Splošna plovba, kjer pravijo, da bodo pretehtali le dobro ponudbo.

Primorske novice bi se pridružile drugim projektom, ki jih Mandarić že ima v Kopru, a zdaj stojijo, v glavnem zaradi spora s koprsko mestno oblastjo. Trenutno sicer uradno niso na prodaj in tudi niso bile, odkar je njihov lastnik Splošna plovba. Neuradno pa je okoli krožilo že več potencialnih kupcev, ki so časopis videli kot dobro naložbo.

Vsaka stvar ima svojo ceno, tudi časopis

Predsednik uprave portoroškega ladjarja Jochan Doehle je v povezavi z Mandarićevim interesom za nakup zadržan: "Tega vam ne morem potrditi, ne morem povedati praktično ničesar."

Tudi prokurist Splošne plovbe Rok Hladnik ne želi razkrivati podrobnosti. Pravi le, da jih je Mandarić pred dnevi seznanil s svojo namero, a konkretnih uradnih pogovorov še ni bilo. "Če bi prišla neka resna ponudba, tudi finančno zanimiva, bi jo pretehtali in se odločili. Vsaka stvar ima svojo ceno, tudi časopis, in ta cena ni majhna," je dejal. Po naših informacijah se cena giblje med milijonom in milijonom in pol evrov.

Kako resen kupec je Mandarić ob takem znesku? "Imam resne namene. Imam se za zanesljivega kupca. Kako se bodo zadeve odvile, bomo videli v nadaljevanju," je še dejal Mandarić.

V prvem koraku bi Mandarić kupil 52,5-odstotni delež, ki ga ima v Primorskih novicah Splošna plovba, pozneje še deleže drugih lastnikov, koprskega komunalnega podjetja Marjetica, Dnevnika, Luke in drugih manjših lastnikov. Nazadnje se je o prodaji Primorskih novic govorilo lani decembra, ko se je do lastništva Primorskih novic poskušal dokopati koprski župan Boris Popovič, a mu ne Splošna plovba ne njen nemški lastnik nista bila naklonjena.

VIDEO Mandarić kupuje Primorske novice?

Eugenija Carl, TV Slovenija