Na voljo je več kot 300.000 evrov subvencij za čebelarje

Odprti so trije javni razpisi

25. marec 2018 ob 17:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za kmetijstvo s tremi javnimi razpisi čebelarjem skupno nudi 329.000 evrov nepovratnih sredstev za tehnično pomoč, racionalizacijo sezonske selitve panjev in vzrejo čebeljih matic.

Največ sredstev je na voljo na razpisu za tehnično pomoč čebelarjem, in sicer 269.000 evrov. Od tega je 137.500 evrov namenjenih za sofinanciranje čebelarske opreme in za pomoč čebelarjem začetnikom v letu 2018. Razpis se odpre od 28. marca in zapre 31. julija.

30.000 evrov bo namenjenih za racionalizacijo sezonske selitve panjev, to pomeni, da bodo čebelarji lahko dobili denar za sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo. Tudi pri tem razpisu bodo prijave zbirali od 28. marca do zaprtja oz. do 31. julija.

29.800 evrov pa je razpisanih za subvencioniranje vzreje čebeljih matic. Za sredstva na tem razpisu lahko kandidirajo vzrejevalci čebeljih matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih rodovniških ali gospodarskih plemenskih čebeljih matic, subvencijo pa bodo lahko pridobili tudi za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji. Rok za oddajo vlog je začel teči 23. marca, zaključil pa se bo 18. aprila.

La. Da.