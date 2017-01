Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Skupina Helios je na področju cestnih premazov med vodilnimi v Evropi. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Odziv na članek z naslovom "Policija naj bi preiskovala avstrijski prevzem Heliosa"

31. januar 2017 ob 19:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dne 18.1.2016 je bil na vašem spletnem portalu RTV SLO MMC objavljen članek z naslovom "Policija naj bi preiskovala avstrijski prevzem Heliosa" na naslovu: http://www.rtvslo.si/gospodarstvo/policija-naj-bi-preiskovala-avstrijski-prevzem-heliosa/412731

V predmetnem članku je zapisanih nekaj trditev, ki niso resnične in s katerimi je bilo grobo poseženo v moje osebnostne pravice in interes. Navajam nasprotna dejstva in okoliščine, s katerimi spodbijam neresnične navedbe v objavljenem članku:

»Prve tri mesece leta 2014 sem bil zaradi bolniškega staleža večino časa odsoten iz delovnega mesta in dne 7.4.2014, na podlagi moje odstopne izjave, razrešen z vseh funkcij in obveznosti družbe Helios. Do trenutka razrešitve ni bila iz moje strani podpisana nobena pogodba, s katero bi se zastavilo premoženje družbe Helios, za namen pridobitve posojila za financiranje prevzema družbe Helios (kar je vidno tudi v zemljiški knjigi). Prav tako ne drži trditev, da v teh

dneh nisem bil dosegljiv za komentar, saj s strani avtorjev članka nisem prejel nobenega tovrstnega poziva. Vse moje navedbe so dokazljive.

Po mojem vedenju nisem v nobenem predkazenskem postopku.«

Uroš Slavinec