Operaterji dražijo mesečne pakete naročnin

Razlog so višje cene ponudnikov televizijskih programov

2. januar 2018 ob 08:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Največja telekomunikacijska operaterja v Sloveniji, Telekom in A1, z novim letom dražita nekatere mobilne oziroma fiksne storitve. S 1. februarjem tudi Telemach. Kot razlog navajajo povišanje cen vsebin ponudnikov nekaterih najbolj gledanih televizijskih programov.

Telekom s 1. januarjem mesečno naročnino mobilnih paketov zvišuje za evro in 4 cente, naročnino storitev mobilnega interneta pa za 2 evra. Dražijo se tudi paketi fiksnih storitev, ki združujejo ponudbo interneta, televizije in telefonije, in sicer bodo cene višje od 2 do 5 evrov.

Podobno je tudi pri A1, kjer bodo cene paketov Kombo zvišali za od 2 do 4 evre, preostali paketi z vključeno televizijo se dražijo za 3 evre, paketi brez televizije pa za en evro. Spremembe naročnine pri mobilnih paketih za zdaj ne načrtujejo.

Je pa podražitve napovedal tudi Telemach, s 1. februarjem bo večina mobilnih in fiksnih paketov dražja za 1 evro, medtem ko bodo na T-2 odločitev o morebitni podražitvi sprejeli po opravljeni reviziji. Vsi operaterji kot razlog višanja cen izpostavljajo spremenjene razmere na trgu pravic televizijskih programov oziroma višje programske stroške nekaterih televizijskih programov - konkretno, gre za Pop TV, Kanal A, Brio, Kino, Oto, Planet TV in Sport Klub.

Višanja se bodo nadaljevala

Trend višanja cene vsebin pa se bo nadaljeval tudi v prihodnjem letu. Če se uporabnik s spremembami ne strinja, lahko brez odpovednega roka, plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni od naročniške pogodbe odstopi, bo pa moral poravnati morebitne zapadle in neplačane obveznosti.

Uporabniki, ki so ob sklenitvi naročniškega razmerja kupili tudi terminalsko opremo, denimo modem ali digitalni sprejemnik, in je še niso v celoti odplačali, lahko ob odstopu opremo obdržijo in odplačajo sorazmerni delež ali pa jo vrnejo in plačajo uporabnino za čas, ko so opremo uporabljali.

Potrošniki niso ustrezno zaščiteni

Medtem pa v Zvezi potrošnikov Slovenije zaskrbljeno ugotavljajo, da potrošniki ob tovrstnih enostranskih odločitvah operaterjev še vedno niso ustrezno zaščiteni.

Potrošnike naj bi sicer ščitil Zakon o elektronskih komunikacijah, ki pa je napisan bolj v prid operaterjem kot potrošnikom. V zakonu je sicer res predpisano, da lahko ob spremenjenih razmerah in cenah potrošniki brezplačno odstopijo od naročniške pogodbe, a hkrati zakon ne obravnava ustrezno večine uporabnikov, ki so se pri operaterjih vezali na različne načine - najpogosteje z nakupom opreme.

Če želi tak uporabnik odstopiti od pogodbe, ta odstop še zdaleč ni brezplačen, pojasnjuje Boštjan Okorn z Zveze potrošnikov Slovenije:

"Tukaj je potrošnik precej ujet, resnično vezan, operater pa se sklicuje na pogoje, ki mu dovoljujejo, da lahko kadar koli spreminja cene." Zaradi tega bi bilo treba dodobra prevetriti zakon o elektronskih komunikacijah in potrošnika pri podobnih podražitvah bolje zaščititi.

Po nekaj mesecih že podražitve

Še zlasti zato, opozarja Okorn, ker operaterji dražijo pakete, ki so jih začeli ponujati šele pred kratkim: "V poslovnem svetu je zelo nenavadno, da neko podjetje po kratkem času spremeni oz. poviša cene, mislim, da je to precej nesprejemljiva poslovna praksa."

Najenostavnejša sprememba zakonodaje bi po mnenju sogovornika bila, da bi operater potrošniku zagotovil enako ceno storitve do konca vezave, po kateri ga je privabil k sebi in šele nato bi mu lahko začel zaračunavati več. Druga možnost pa je, da bi potrošnik v primeru menjave operaterja zadržal opremo, ki jo je kupil pri starem operaterju, in jo še naprej obročno odplačeval, storitve pa bi najel pri novem operaterju.

Jure Čepin in Simeona Rogelj, Radio Slovenija