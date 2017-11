Izimobil, ki ponuja predplačniške mobilne komunikacije, bo prenehal delovati

Vzrok so razmere na trgu telekomunikacij

2. november 2017 ob 13:18,

zadnji poseg: 2. november 2017 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Izimobil bo konec leta prenehal izvajati storitve mobilne telefonije, njegovi uporabniki pa bodo prešli k Telekomu Slovenije.

Izimobil, ki je na slovenski trg vstopil leta 2005, storitve mobilne telefonije zagotavlja v omrežju Telekoma Slovenije. Njegovi uporabniki pa jih bodo tudi po 1. januarju 2018 uporabljali nemoteno. V skladu s pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij se bodo s tem datumom na Telekom Slovenije prenesli predplačniške pogodbe Izimobilovih uporabnikov, kot tudi njegova blagovna znamka in storitve ter uredila druga medsebojna razmerja.

Tem uporabnikom bodo storitve do nadaljnjega pod enakimi tarifami in cenami kot doslej na voljo pod blagovno znamko Izimobil, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

Izimobil uporabnike obvešča, da bodo mobilne telefonske številke in kartice SIM ostale po prehodu veljavne, dobroimetje na njihovem računu pri Izimobilu pa se bo preneslo na nov predplačniški račun pri Telekomu Slovenije. Vrednotnice izimobil bodo veljale do izteka roka veljavnosti, ki je naveden na njih.

Uporabnikom, ki se s temi spremembami ne strinjajo, ponujajo možnost, da svojo mobilno številko prenesejo na izbranega operaterja ali prenehajo uporabljati storitev ter porabijo dobroimetje na svojem računu. To morajo storiti najpozneje do 31. decembra.

Huda konkurenca na slovenskem trgu

Izimobil je na slovenski trg mobilnih telekomunikacij vstopil novembra 2005 kot edini mobilni operater, ki ponuja izključno predplačniške storitve.

Po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS je imel v letošnjem drugem četrtletju na slovenskem trgu mobilne telefonije 2,6-odstotni delež oz. med ponudniki predplačniških storitev 11,9-odstotnega. Zqa prenehanje delovanja so se odločili zaradi razmer na trgu telekomunikacij in na podlagi ocene, da se bo konkurenčni boj na trgu v prihodnje še zaostroval.

Telekom Slovenije, ki je s 44,3-odstotnim deležem največji slovenski operater mobilnih komunikacij, si je sredi lanskega leta že pripojil Debitel, ki je prav tako zagotavljal storitve mobilne telefonije v njegovem omrežju.

