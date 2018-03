Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Bojan Petan je bil zaslišan pred preiskovalno komisijo o zlorabah v bančnem sistemu. Pred krizo se je DZS - ki je ena večjih poslovnih skupin v državi (združevala je DZS, družbo Delo prodaja, medijsko hišo Dnevnik, Terme Čatež, Marino Portorož) - tako kot številne druge poslovne skupine prezadolžila, na koncu pa je v okviru obsežne sanacije bank na Družbi za upravljanje terjatev bank pristalo več deset milijonov evrov terjatev do družb iz skupine. Foto: BoBo Nekdanjega vodje SCT-ja Ivana Zidarja na zaslišanje ni bilo in ga nameravajo prisilno privesti. Foto: BoBo Sorodne novice Bančna luknja: nezavarovana financiranja, davkoplačevalcem visoki dolgovi Od sledi do razkritja: Kdo je odgovoren za bančno luknjo? Dodaj v

Petan pravi, da DZS z bančno luknjo nima nič. Zidarja bodo prisilno privedli.

Parlamentarna preiskovalna komisija o zlorabah v bančnem sistemu

12. marec 2018 ob 16:36,

zadnji poseg: 12. marec 2018 ob 17:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Pred parlamentarno komisijo, ki preiskuje politično odgovornost za nastanek bančne vrzeli pet milijard evrov, je bil zaslišan prvi mož DZS-ja Bojan Petan.

Predsednik komisije Anže Logar (SDS) ga je spraševal o odgovornosti za bančno vrzel, Petan pa mu je odgovarjal, da DZS ta hip z bančno vrzeljo nima nič. Poudaril je, da je DZS v vseh 73 letih obstoja vedno posloval z dobičkom in ni bil nikoli blokiran.

Ne ve, zakaj je bilo za okoli 61 milijonov dolgov DZS-ja decembra 2013 prenesenih na slabo banko: "Ta isti denar smo zdaj skupaj z obrestmi dolžni ameriškemu skladu. Niti centa ni bilo odpisanega." Trdi, da so bila zavarovanja tudi po takratnih ocenah za okoli 10 odstotkov višja od terjatev in da je družba dolg odplačevala.

Sklad York ima ta hip 80 odstotkov terjatev DZS-ja in Petan je prepričan, da bo sklad skušal kupiti še preostale. V skladu z načrti bo skupina DZS po Petanovih besedah do leta 2020 prodala del premoženja in poplačala dolgove, ki jih ima do Yorka.

Posojila zaradi dobrega poslovanja

Da so bile banke pripravljene kreditirati DZS, ne pripisuje morebitnim povezavam, ampak dobremu poslovanju družbe. Zanikal je tudi, da bi se DZS preveč zadolžil, je pa pri tem izpostavil težavo - ki so jo imele banke tudi sicer ob začetku krize -, in sicer kratkoročna posojila za dolgoročne naložbe.

Petan ne razume, zakaj se ga označuje za tajkuna, tudi visoki osebni dohodki - v letu 2009 je bil tretji najbolje plačani menedžer in je dnevno zaslužil 1.680 evrov bruto - se mu ne zdijo sporni, glede na to, da je vodil tri ali štiri družbe. Poudaril je, da je posloval zakonito in tudi vedno plačeval davke.

Zidar brez opravičila

Danes bi moral biti zaslišan tudi nekdanji prvi mož SCT-ja Ivan Zidar, a se na preiskovalni komisiji ni pojavil, pri čemer pa ni posredoval zdravniškega ali kakšnega drugega opravičila.

Zato so se člani odločili za prisilno privedbo Zidarja na enega izmed prihodnjih zaslišanj.

T. H.