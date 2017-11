Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Trgovina je zaprta. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Krpan zaprl 30 trgovin Dodaj v

Po 70 letih v stečaj. Kaj bo z 230 kmetovalci in 30 trgovinami?

Zadruga je imela letos tri milijone evrov izgube

28. november 2017 ob 21:00

Bloke - MMC RTV SLO

Po odločitvi sodišča, da gre Kmetijsko-gozdarska zadruga Krpan v stečaj, so zaprli še preostalih 30 trgovin, večinoma na Notranjskem. Agonija Zadruge je trajala dlje časa, niti novemu direktorju je ni uspelo končati.

Prebivalci Blok so zjutraj zaman prišli v trgovino, edino v občini. Nekaj njihovih izjav:

"Zdaj sem prišel v trgovino, pa je zaprta. Ne moreš nič. Zdaj je prva sosednja trgovina ... moram iti v Cerknico ali pa v Ribnico."

"Ogromno je starih ljudi in kam naj grejo po hrano? Avtobusov ni, trgovine ni."

"Vsi se zgražamo, na Blokah, da ni trgovine. Kar sem jaz na svetu, pa sem iz stare Jugoslavije, je vedno bila trgovina. Za nas ta stare, veste, kako je hudo."



Župan Blok Jože Doles pa pravi, da so stečaja veseli, saj da se z vodilnimi v Zadrugi ni dalo dogovoriti, da bi trgovino prevzel nekdo drug. "Stečajni upravitelj je zelo naklonjen ideji, da se nemudoma poišče potencialnega najemnika, ki bi čim prej zopet to trgovino spravil v funkcijo," je izjavil.

Brez edine trgovine so že pred tedni ostali tudi v Godoviču. Trgovine so zdaj zaprte tudi v Cerknici in Loški dolini. Polovica zaposlenih je v preteklih mesecih dala odpoved, preostali so bili zadnje tri mesece brez plač.

"Poslovodstvo je želelo za vsako ceno ohraniti podjetje pri življenju zato, da pod preprogo pospravi nepravilnosti, ki so bile v preteklosti, zato pozivamo kot sindikat, ki je bil prisoten v tem podjetju, da stečajni upravitelj ugotovi in gre v kakršne koli kazenske in odškodninske odgovornosti proti tistim odgovornim, ki so pripeljali nekoč ugledno podjetje v stečaj," je povedal sindikalist Damjan Volf iz Konfederacije sindikatov 90.

Zadruga je delovala 70 let, vanjo je včlanjenih 230 kmetovalcev. Letos je imela tri milijone evrov izgube.

Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija