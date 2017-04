Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Na delniški trgih je po nekaj dneh nervoze, ko so vlagatelji v pričakovanju predsedniških volitev zaskrbljeno pogledovali proti Franciji, spet optimistično vzdušje. Foto: Reuters Evro se je prvič letos zavihtel nad 1,09 dolarja. Poleg Macronove zmage v 1. krogu francoskih volitev je pomagala tudi objava nemškega konjunkturnega indeksa Ifo, ki je aprila s 112,4 porasel na 112,9 točke. Foto: BoBo Frankfurtskemu DAX30 je po dveh letih le uspelo popraviti rekordno vrednost. 10. aprila 2015 je DAX30 dan končal pri 12.390 točkah, naslednje leto pa je zaradi strahu pred svetovno recesijo in strmoglavljenjem cen nafte sledil padec vse do 8.700 točk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po zmagi Macrona čas za nove rekorde na borzah

Dobički podjetij v ZDA večinoma boljši od napovedi

26. april 2017 ob 10:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po prvem krogu francoskih volitev so delnice dobile močan pospešek, nekateri vplivni indeksi so dosegli rekorde, Nasdaq pa je že nad 6.000 točkami.

V ponedeljek so se vodilni indeksi v Frankfurtu, Parizu in Milanu povzpeli od tri do pet odstotkov. Pariški CAC40 je dosegel devetletni vrh, frankfurtski DAX 30 pa je po dveh letih in kar nekaj neuspešnih "napadih" na prejšnji mejnik (12.390 točk iz aprila 2015) le dočakal novo rekordno vrednost in rast nadaljeval tudi včeraj, ko se je zavihtel do 12.482 točk. Zabavi se je pridružil še New York - Dow Jones je tako v ponedeljek kot torek pridobil dobrih 200 točk, tehnološki Nasdaq pa je opravil z mejo 6.000 točk.



Nič več strahu pred frexitom

"Emmanuel Macron je dobra izbira tako za Francijo kot za finančne trge, njegova politika je očitno proevropska, že kot gospodarski minister je uvedel reforme za izboljšanje konkurenčnosti francoskega gospodarstva," so razplet prvega dejanja francoskih predsedniški volitev komentirali pri Credit Suisse. Vse namreč kaže, da bo Marine Le Pen, ki je grozila s francoskim izstopom iz EU-ja, v drugem krogu poražena. Verjetnost za zmago Macrona je skoraj 90-odstotna!



Evro dosegel letošnji vrh

Ker vlagateljem nekaj časa ne bo treba več skrbeti za prihodnost evropske valute, tudi ni več strahu pred večjimi odlivi denarja iz evropskega bančnega sistema, zato se ta teden dražijo predvsem bančne delnice. Indeks Euro Stoxx Bank je v ponedeljek porasel za dva odstotka, kar je največ v skoraj petih letih. Seveda je "do besede" prišla tudi evropska valuta, ki ji je v ponedeljek uspela dvoodstotna rast in je kotirala že pri 1,0939 dolarja, kar je največ v zadnje pol leta.

Tečaji delnic na Ljubljanski borzi, 25. april:



TELEKOM +1,07 % 84,90 EUR KRKA +0,21 % 52,21 GORENJE +0,20 % 6,513 LUKA KOPER +0,17 % 29,05 ZAV. TRIGLAV +0,00 % 27,00 SAVA RE -0,51 % 15,72 PETROL -1,23 % 345,70 INTEREUROPA -3,85 % 1,75



Dobički večinoma boljši od napovedi

Borze torej pozornost spet posvečajo bolj običajnim temam, kot so na primer dobički podjetij. Ta teden kar 190 od 500 podjetij, vključenih v indeks S & P 500, poroča o četrtletnih poslovnih rezultatih. Za zdaj je "sezona" uspešna, saj je 77 odstotkov podjetij preseglo pričakovanja. Analitiki so tako že malce navzgor popravili oceno o rasti dobičkov ameriških korporacij. Namesto deset- bo rast enajstodstotna, to pa je najvišja četrtletna rast dobičkov po 2011.

Zlato navzdol

Skratka, na delniški trgih je po nekaj dneh nervoze (hudega ni bilo - Dow Jones je bil na tem lokalnem dnu le za 3,4 odstotka oddaljen od rekorda) spet optimistično, posledično pa je izgube imelo zlato, ki je zdrsnilo na dobrih 1.260 dolarjev za 31,1-gramsko unčo. Tudi cene nafte so pod pritiskom, a so včeraj po šestih dneh padanja le "našle" pot navzgor. V razmerah, ko še vedno vlada presežna ponudba, je vedno manj zaupanja, da bo Opec z dogovorom o znižanju proizvodnje lahko opazneje vplival na tržne zakonitosti.

Pravilo "Sell in May" (prodaj maja) je le mit

Vsako leto je ob koncu aprila veliko člankov na temo slovitega borznega pravila "Sell in May and go away”, da bi torej morali vlagatelji maja prodati delnice in nato mirovati do jeseni, takrat pa na borzi spet oddajati nakupna naročila. To naj bi prineslo boljše donose, saj naj bi bil čas med majem in oktobrom tradicionalno neugoden za delniške trge. A sveže raziskave pravijo, da gre le za mit in da je v ZDA le v tretjem letu štiriletnega predsedniškega mandata opaziti, da so trgi poleti in jeseni izgubljali, pozimi in spomladi pa pridobivali. V preostalih treh letih vzorca ni mogoče statistično dokazati. Ker je Trump prvo leto predsednik, se zato po tej logiki vlagateljem ni treba bati, da prihodnji meseci ne bi bili donosni.

Tomaž Okorn