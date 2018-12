Pozitiven odziv borz na začasno 'premirje' med ZDA in Kitajsko

Kitajska bo sprejela nove ukrepe za ustavitev padanja gospodarske rasti

3. december 2018 ob 07:06

Piking - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Azijske borze so se na dogovor med ameriškim in kitajskim predsednikom, Donaldom Trumpom in Ši Džinpingom, da se bosta v naslednjih 90 dneh odpovedala nadaljnjemu zviševanju carin, odzvale pozitivno.

Glede na to, da je doseženo samo začasno premirje, analitiki ocenjujejo, da se bo nestabilnost na borzah nadaljevala tudi v prvem trimesečju naslednjega leta, prav tako pritiski na zmanjševanje svetovne gospodarske rasti.

Sobotno premirje v trgovinski vojni med ZDA in Kitajsko so kitajski mediji ocenili kot pomemben korak naprej, analitiki pa opozarjajo, da so ostala odprta prav vsa vprašanja medsebojnih odnosov.

Ameriški šah-mat

Začasni sporazum, ki ga je ameriški predsednik Donald Trump, ki slovi po pretiravanjih, označil za enega izmed najpomembnejših sporazumov do zdaj, bo omogočil samo 90-dnevno premirje. V bistvu so ZDA ostale pri prvotnem ultimatu. Če bo Kitajska na pogajanjih pristala na vse Trumpove zahteve in bistveno povečala uvoz iz ZDA, bodo v Washingtonu 2. marca avtomatično uvedli dodatne carine na kitajski izvoz v ZDA.

Kitajska stran je na zadnjih pogovorih pristala na praktično vse ameriške zahteve. Dejstvo je, da je Peking v podrejenem položaju. Trump namreč drži Kitajsko v šahu, saj bi na primer samo bistvena omejitev izvoza ameriških čipov, zelo prizadela kitajsko industrijo.

Kitajska bo zustavila padanje rasti

Trimesečno premirje bo Kitajski omogočilo sprejetje novih stimulativnih ukrepov za zaustavitev padanja gospodarske rasti. Ker so učinki delovanja steroidov v obliki 1.500 milijard dolarjev težkega znižanja davkov v ZDA začeli plahneti, bo začela upadati tudi ameriška gospodarska rast.

Zaradi podobnih trendov v Evropi, bo po mnenju azijskih ekonomistov v prihodnjem letu ključnega pomena kitajska gospodarska rast. Očitno merijo na to tudi v Pekingu. Trump bo namreč v trenutku, ko se bo v ZDA konec naslednjega leta začela kampanja za nove predsedniške volitve, verjetno prisiljen na vsaj delno popuščanje.

Uroš Lipušček, Radio Slovenija