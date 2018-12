Ker sta se ameriški in kitajski predsednik v soboto ob robu zasedanja G20 dogovorila, da bo naslednjih 90 dni na področju carinske vojne vladalo premirje, so svetovni delniški trgi v ponedeljek pridobivali in dosegli najvišjo raven v zadnjih treh tednih, toda včeraj je šlo spet navzdol, v New Yorku celo strmo navzdol, saj je Dow Jones (25.040 točk) padel za tri odstotke. Mimogrede: v sredo v New Yorku ne bo trgovanja, saj bo v ZDA dan žalovanja ob smrti nekdanjega predsednika Georga Busha starejšega. Foto: Reuters Applove delnice so v ponedeljek poskočile za 3,5 odstotka, a so včeraj vse pridobljeno spet izgubile. Podobno velja za Amazonove delnice. Tehnološki sektor je bil nosilec dolgoletnih bikovskih gibanja, zadnje mesece pa je najbolj pod prodajnim pritiskom. Foto: Reuters Cena nafte brent je v torek porasla vse do 63,59 dolarja za 159-litrski sod. Ključno bo četrtkovo zasedanje Opeca in podatek, za koliko bo kartel oklestil proizvodnjo. ZDA medtem črpajo rekordne količine, dnevno 11,5 milijona sodov, je pa v Rusiji proizvodnja novembra nekoliko padla (v primerjavi z oktobrom), in sicer na 11,37 milijona sodov. Foto: Reuters Dodaj v

Precej črn torek: Dow Jones padel za 800 točk

Borzni komentar

5. december 2018 ob 07:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Padec delnic dražbene hiše Sotheby's s 60 na 40 dolarjev morda v sebi nosi grožnjo, da se bo ponovila finančna kriza 2008/09, hude čase pa napovedujeta tudi indeks pametnega denarja in invertna krivulja donosnosti.

Več kot devet let dolg bikovski trend (začel se je marca 2009) na razvitih delniških trgih je od oktobra zelo ogrožen. Prehitro je sicer še trditi, da je bik pokončan (Dow Jones je na primer le sedem odstotkov oddaljen od rekorda), lahko pa, da je v zadnjih izdihljajih. Alarmi zvonci zvonijo pri kar nekaterih kazalnikih, med drugim tudi pri indeksu pametnega denarja (SMI - Smart-Money-Index). Indeks pametnega denarja temelji na predpostavki, da mali vlagatelji ("neumen denar") živahno trgujejo v prve pol ure, institucionalni vlagatelji ("pameten denar) pa dajo karte na mizo šele v zadnje pol ure trgovanja. Indeks SMI je letos padel za 40 odstotkov. Januarja je bil pri 20.757 točkah, trenutno je pod 13 tisoč točkami.

Manjši izkupiček od prodaje umetniških del

Takšnega strmoglavljanja v 86-letni zgodovini izračunavanja indeksa SMI še ni bilo, zadnji večji padec pa je bil leta 2007, tik pred začetkom finančne krize. Eden od signalov, da se morajo borze pripraviti na viharne čase, naj bi bil tudi padec delnic dražbene hiše Sotheby's, ki prodaja umetniška dela. Še pred petimi meseci so bile te delnice vredne 60 dolarjev, pred dnevi pa so padle pod 40. Podobna gibanja je bilo opaziti tudi pred finančno krizo. Cene umetnin naj bi dosegale nižje vrednosti od želenih, kar je znak, da so kupci previdnejši. Sotheby's je letos sicer med drugim na dražbi prodal Modiglianievo umetniško delo za 157 milijonov dolarjev, Picassovo za 36 milijonov, a je bil izkupiček nižji od pričakovanj.

Vrednosti najpomembnejših kriptovalut in tedenska sprememba, 4. december ob 19. uri:

BITCOIN +5,63 % 3.966 USD XRP +1,17 % 0,355 ETHER +4,25 % 111 STELLAR +6,86 % 0,15 BITCOIN CASH -13,4 % 152 EOS -16,6 % 2,47

Dow Jones pod 200-dnevnim drsečim povprečjem

Včeraj so finančni trgi dobili nov velik udarec, česar v ponedeljek, ko so delniški indeksi (zaradi dogovora ameriškega in kitajskega predsednika, da v naslednjih treh mesecih ne bo carinskega pingponga) pridobivali, verjetno nihče ni predvidel. Dow Jones je (predvsem zaradi visoke pocenitve bančnih delnic) padel za 800 točk oziroma za tri odstotke in zdrsnil pod 200-dnevno drseče povprečje, kar je pri tehnični analizi negativen signal. Nespodbudno je tudi dogajanje na trgu obveznic. Donosnost triletne ameriške obveznice je namreč presegla donosnost petletne. Ko donosnost obveznice krajše ročnosti preseže donosnost obveznice daljše ročnosti, govorimo o invertni krivulji donosnosti, kar je v preteklosti pogosto prineslo recesijo. Pri dveletni obveznici (2,8 %) je donosnost le nekaj bazičnih točk nižja od desetletne (2,9 %).

Precejšnja podražitev nafte

Zakaj so delniški trgi to jesen tako negativno razpoloženi? Več dejavnikov je, ključni pa so strah pred upočasnjevanjem gospodarske rasti (kar bo posledično pomenilo nižje dobičke podjetij), strah pred zaostrovanjem ameriške denarne politike in negotovost, ali se bo carinska vojna še razplamtela. Letos so se dobički ameriških korporacij zvišali za več kot 20 odstotkov, toda naslednje leto, ko bodo učinki nove davčne zakonodaje izpuhtele, naj bi bila rast le še okrog desetodstotna. Ob tem se viša pritisk na plače, kar bo ob višjih obrestnih merah pomenilo nižje profitne marže. Se je pa teden ustavilo padanje nafte, kar je posledica pozitivnih pričakovanj pred jutrišnjim zasedanjem Opeca. Za 159-litrski sod brenta je bilo treba včeraj plačati največ 63,59 dolarja.

