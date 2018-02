Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Latvijska vlada se bo zaradi aretacije v ponedeljek sešla na izredni seji, latvijski predsednik Raimonds Vejonis pa je napovedal srečanje s člani sveta za nacionalno varnost na temo "položaja v bančnem sektorju". Foto: Reuters Dodaj v

Protikorupcijski urad aretiral guvernerja latvijske centralne banke

Ilmars Rimsevices je tudi član Sveta ECB-ja

18. februar 2018 ob 18:55

Riga - MMC RTV SLO, STA

Agenti posebnega latvijskega urada za boj proti korupciji KNAB so v soboto aretirali guvernerja centralne banke Ilmarsa Rimsevicsa.

Ilmars Rimsevices je bil za guvernerja centralne banke imenovan leta 2001. V soboto zvečer so ga pridržali agenti KNAB-a in ga kar sedem ur zasliševali, nato pa so ga v nedeljo prepeljali na drugo lokacijo. Agenti naj bi tudi preiskali njegov dom in prostore centralne banke.

Latvijski premier Maris Kucinskis je potrdil pridržanje in dejal, da za zdaj ne on sam in tudi ne kakšen drug predstavnik oblasti nima nobenega razloga za vmešavanje v delo KNAB-a. "Urad dela profesionalno," je ocenil Kucinskis in dodal še, da bo KNAB javnosti posredoval nadaljnje informacije, ko bo ocenil, da je to mogoče. KNAB za zdaj ni podal nobene informacije.

Latvija je članica območja z evrom, tako da je Rimsevices tudi član glavnega organa Evropske centralne banke, Sveta ECB-ja. Latvijska vlada se bo zaradi aretacije v ponedeljek sešla na izredni seji, še poroča AFP, latvijski predsednik Raimonds Vejonis pa je na Twitterju napovedal srečanje s člani sveta za nacionalno varnost na temo "položaja v bančnem sektorju".

G. C.