Razpoloženje v gospodarstvu na ravni pred krizo

Kazalnik gospodarske klime je bil oktobra pri 15,4 točke

25. oktober 2017 ob 12:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rast kazalnika gospodarske klime se nadaljuje. Oktobra je bil za 3,1 točke višji kot septembra in je tako dosegel raven iz obdobja pred gospodarsko krizo.

V oktobru se je glede na september izboljšalo vseh pet kazalnikov, ki sestavljajo kazalnik gospodarske klime, so sporočili iz Statističnega urada Republike Slovenije. Na njegovo rast so najbolj vplivali kazalniki zaupanja v storitvenih dejavnostih (za 1,1 točke), v predelovalnih dejavnostih (za 0,8 točke) in med potrošniki (za 0,7 točke). Pozitiven vpliv pa sta imela tudi kazalnika zaupanja v gradbeništvu (za 0,3 točke) in trgovini na drobno (za 0,2 točke).

Pomanjkanje usposobljenih delavcev

Glede razpoloženja v predelovalnih dejavnostih statistiki ugotavljajo, da sta se oktobra najbolj izboljšala kazalnika proizvodnja in zaloge končnih izdelkov, medtem ko se je znižala le vrednost kazalnika skupna naročila.

Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij je bila v oktobru 84,7-odstotna oz. 0,8 odstotne točke nižja kot v juliju. Ocene konkurenčnega položaja na domačem trgu in na trgih zunaj EU-ja so se v zadnjih treh mesecih izboljšale, še naprej pa je v največ podjetjih omejevalo proizvodnjo pomanjkanje usposobljenih delavcev. Na ta dejavnik opozarjajo v tretjini podjetij, ki so sodelovala v anketi.

Tudi v trgovini na drobno so se zvišale vrednosti večine kazalnikov stanj. Izjema je bil kazalnik prodajne cene, ki se je nekoliko znižal. V tej dejavnosti je največ podjetij omejevala konkurenca, sledili so visoki stroški dela in nizko povpraševanje.

S podobnimi težavami se spopadajo tudi v gradbeništvu. Največ podjetij v gradbeništvu je v oktobru omejevala konkurenca, sledili so pomanjkanje usposobljenih delavcev, visoki stroški dela, visoki stroški materiala in slabe vremenske razmere, so sporočili iz statističnega urada.

Približno tretjina podjetij v storitvenih dejavnostih se je oktobra spopadala z nezadostnim povpraševanjem, nekaj manj kot petino so omejevale finančne ovire, 17 odstotkov pa jih je imelo težave zaradi pomanjkanja delovne sile.

A. S.