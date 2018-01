Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 30 glasov Ocenite to novico! Med božičnimi in novoletnimi prazniki so poskusno že sprejeli prve goste. Foto: Mariša Bizjak Aleksej Šitov in Rinat Zakirov imata velike načrte. Foto: Mariša Bizjak Dodaj v

Rusi našli najlepši kotiček v Lepeni

Pristava Lepena v ruske roke za 1,7 milijona evrov

13. januar 2018 ob 12:06

Lepena - MMC RTV SLO, Radio Koper

Po ponovnem zagonu Kanina na Bovško prihaja vse več ruskih vlagateljev. Nove ruske lastnike ima tudi idilična turistična vasica Pristava Lepena.

Potem ko je družba Alpe Adria Hoteli poleti 2015 kupila hotel Kanin, ki ga zdaj obnavlja, pozneje pa je šlo v roke ruskega podjetja Adria produkt še elitno zemljišče na Žarščah, je konec leta nove ruske lastnike dobilo tudi turistično posestvo Pristava Lepena. Vasico, zgrajeno v značilnem trentarskem slogu, nameravajo delno obnoviti in odpreti konec aprila. Kakšna tri leta je finančnik Aleksej Šitov, ki skoraj sedem let živi na Obali, v Posočju iskal primerno lokacijo za turizem in našel Pristavo Lepena. In kaj ga je prepričalo? »Mir, ljudje, zrak, lokacija – najboljša v Evropi.«

Za 2,4 milijona se je kar pet let prodajala idilična vasica s tipičnimi trentarskimi hiškami nad sotočjem Soče in Lepenjice, ki se razprostira na 25.000 kvadratnih metrih. S svojim vodnim virom in elektrarno, poligonom za jahanje, teniškim igriščem, savnami in manjšim bazenom ter dvorano za seminarje sta jo leta 1995 za tri milijone mark zgradila Ljubljančan Milan Dolenc in njegova žena Silvia, po rodu iz Urugvaja.

Naposled je njuno nezadolženo podjetje Levant za 1,7 milijona evrov odkupila Aleksejeva družba Besta Consulting, ki sicer vse od ustanovitve leta 2014 nima blestečih bilanc. Medtem ko bo zunanjost ohranila značilen trentarski videz, njegov poslovni partner Rinato Zakirov napoveduje obnovo notranjosti hišk ter savn za 200.000 evrov, imajo tudi gradbeno dovoljenje za dve novi, še bolj prestižni hišici. »Ker je razpršen hotel skrit, lahko pridejo tudi politiki, športniki, ljudje iz šov biznisa. Gostje so običajno Američani, Angleži, tudi Francozi, obdržali bomo sodelovanje z agencijami iz Anglije in Južne Amerike, s katerimi sta dobro delala že prejšnja lastnika.«

Med božičnimi in novoletnimi prazniki so poskusno že sprejeli prve goste – celo iz Singapurja. Zdaj jih čaka še ena ovira – dobiti kakovosten kader, kar, kot kaže, ne bo lahko. Odprti bodo celo leto, po novem naj bi restavracija sprejemala tudi zunanje goste. Ker je Aleksejeva žena profesionalna jahačica, nameravajo čredo sedmih konj povečati še za dva. Osem apartmajev bodo odprli konec aprila, imajo že nekaj rezervacij, tudi za poroke. »V tem kraju vidiva veliko, veliko perspektivo. Potencial je ogromen, res je unikatna lokacija, marsikje še neodkrita,« sta navdušena.

Mariša Bizjak, Radio Koper