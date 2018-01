Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 11 glasov Ocenite to novico! V Luki Koper so lani pretovorili več kot 23 milijonov ton tovora. Foto: BoBo Sorodne novice Občini Koper in Ankaran spet v boj za luški denar Dodaj v

S spremenjeno uredbo vlada širi koncesijsko območje Luke Koper

11. januar 2018 ob 09:34,

zadnji poseg: 11. januar 2018 ob 11:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vlada je sprejela spremenjeno uredbo o upravljanju koprskega pristanišča, ki omogoča širitev koncesijskega območja in gradnjo srminskega vhoda v Luko Koper, so sporočili iz urada za komuniciranje.

Predlog o spremembah in dopolnitvi uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture je bil tako na vladi potrjen. S tem se območje širi za 14.240 kvadratnih metrov. Pri tem gre za širitev območja tovornega pristanišča in investicijo v pristaniško infrastrukturo, namenjeno javnemu prometu. S tem se bo lahko po uspešni zamenjavi parcel v lasti države in ankaranske občine lahko izvedla investicija cestne navezave na novi vhod v Luko Koper.

Po napovedih infrastrukturnega ministrstva se bodo do konca leta v skladu s programom razvoja koprskega pristanišča izvajale nadaljnje širitve koncesijskega območja.

Luka Koper lani ustvarila 206 milijonov evrov prihodkov

Lani je Luka Koper ustvarila 206,4 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za osem odstotkov več kot leto prej in nov rekord, kažejo zadnji podatki. Za šest odstotkov glede na 2016 se je povečal tudi pretovor, ki je lani dosegel rekordnih 23,37 milijona ton. Skupni ladijski pretovor v 2017 se je povečal zlasti na račun zabojnikov, tekočih tovorov ter sipkih in razsutih tovorov, zmanjšal pa se je pretovor generalnih tovorov in avtomobilov, kažejo podatki, ki jih je danes na straneh Ljubljanske borze objavila Luka Koper.

Pretovor zabojnikov je glede na leto prej poskočil za osem odstotkov, na 911.528 kontejnerskih enot, pretovor avtomobilov pa se je rahlo zmanjšal na skupno 741.253 vozil.

Luka Koper je takšne rezultate dosegla kljub negotovosti, ki je zadnje mesece vladala po zaostritvi odnosov med nadzornim svetom in zdaj že nekdanjo upravo Dragomirja Matića, ki so ji nadzorniki pred koncem leta celo omejili pooblastila, na koncu pa imenovali novo upravo, ki jo vodi Dimitrij Zadel.

