Slovenija leta 2017 s proračunskim presežkom

Velika gospodarska rast je napolnila državno blagajno

30. marec 2018 ob 11:19,

zadnji poseg: 30. marec 2018 ob 12:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Visoka gospodarska rast je v letu 2017 prispevala k odpravi primanjkljaja v slovenskih javnih financah. Država je tako leto končala celo z minimalnim presežkom, ki je znašal 13 milijonov evrov.

K odpravi primanjkljaja je prispevala visoka rast prihodkov države v letu 2017, je na novinarski konferenci v Ljubljani pojasnila Nina Stražišar iz državnega statističnega urada in dodala, da so se prihodki lani povečali za 6,5 odstotka, izdatki pa za 1,9 odstotka. "S tem je Slovenija prišla v položaj, ko je imela prihodke in izdatke skoraj izravnane," je dodala.

Slovenija je javnofinančni primanjkljaj uspešno postopno zniževala, potem ko so ga leta 2013 stroški zaradi sanacije bank potisnili celo do 15 odstotkov bruto družbenega proizvoda (BDP). V letu 2017 je tako ob hkratnem občutnem povečanju prihodkov ustvarila ravnovesje med prihodki in izdatki. "Tudi zgodovinsko se je tak presežek zgodil prvič, odkar je Slovenija samostojna država," je dejala Stražišarjeva.

Medtem pa se dolg države v zadnjih letih povečuje, in sicer se je v letu 2017 povečal za 0,3 odstotka, na 31,86 milijarde evrov. V deležu BDP-ja to pomeni 73,6 odstotka, zaradi nominalne rasti BDP-ja pa je ta številka za 6,7 odstotne točke manjša kot leta 2014.

Marčevska inflacija

V Sloveniji smo imeli marca na letni 1,2-odstotno, na mesečni ravni pa 0,3-odstotno inflacijo, je sporočil državni statistični urad (Surs). Letno inflacijo je višala predvsem dražja hrana, mesečno pa dražja oblačila in obutev. Na drugi strani pa so letno inflacijo za 0,2 odstotne točke ublažile nižje cene avtomobilov, zelenjave in mobilne telefonije.

Na mesečni ravni je k inflaciji največ prispevala podražitev življenjskih potrebščin, višje cene oblačil in obutve, dražje storitve v zdravstvu ter oprema za šport. Na drugi strani so mesečno inflacijo najbolj ublažile nižje cene počitnic, in nižje cene pogonskih goriv.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za evropske primerjave, je bila v marcu 1,5-odstotna (v istem mesecu prejšnjega leta je bila dvoodstotna), povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta 0,6-odstotna), mesečna rast cen pa 0,4-odstotna.

Vraničar Ermanova: Uravnoteženje javnih financ je odgovornost

Na finančnem ministrstvu so veseli, da je Slovenija lani izravnala javne finance, potem ko je še pred tremi leti beležila presežni javnofinančni primanjkljaj. Kljub temu pa je treba javne finance še naprej upravljati odgovorno, finančna ministrica Mateja Vraničar Erman ob najnovejših statističnih podatkih svari pred nespametnim trošenjem.

Vendar pa proces javnofinančne konsolidacije še ni končan, je opozorila ministrica, ki opravlja tekoče posle. "Nismo še v zadostni meri okrepili odpornosti, s pomočjo katere bi lahko ublažili negativne učinke naslednje krize, kar je za Slovenijo kot izvozno usmerjeno gospodarstvo še kako pomembno," je pojasnila.

Kot je dodala, je nominalno uravnoteženje javnih financ velik uspeh, ki pa nas ne sme zaslepiti. "Država še ni dovolj dobro pripravljena na naslednjo gospodarsko krizo," je posvarila Vraničar Ermanova ter opozorila, da bomo morali čez nekaj let znova sprejemati težke odločitve, če bomo ponovili napake iz preteklosti.

G. K.