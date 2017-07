Slovensko zagonsko podjetje Zemanta prevzel ameriško-izraelski Outbrain

Sedež ima v New Yorku

25. julij 2017 ob 18:08

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Svetovna platforma za priporočanje kakovostnih vsebin Outbrain je z včerajšnjim podpisom pogodbe postala lastnica slovenskega startupa Zemanta.

Prevzem bo Zemanti omogočil rast poslovanja in pospešeno svetovno širitev, platforma Zemanta one pa bo tudi po prevzemu nadaljevala svojo pot kot samostojna spletna storitev, so sporočili iz Zemante.

Nov mejnik v razvoju Zemante, enega prvih slovenskih zagonskih podjetij, bodo zaznamovali na današnjem dogodku v Ljubljani, s katerim bodo hkrati proslavili tudi 10. obletnico delovanja podjetja. Zemanto s sedežem v New Yorku sta namreč leta 2007 še kot študenta ustanovila nekdanja novinarja in hektivista Boštjan Špetič in Andraž Tori, danes pa je podjetje eden vodilnih ponudnikov tehnoloških rešitev za programatično domorodno oglaševanje.

"Gre za oglaševanje, ki se trudi biti prijaznejše do uporabnika, saj se pojavlja na mestih, kjer uporabnik pričakuje nove vsebine, in ne prekinja branja, kot to pogosto počne običajno digitalno oglaševanje s pojavnimi okni ali prekinitvami videovsebin z oglasi," je razložil Tori.

S podjetjem Outbrain so v slovenskem podjetju začeli sodelovati že v sredini leta 2016, to sodelovanje pa je bilo podlaga za začetek pogovorov o prevzemu. Kot je pojasnil Tori, so se za prodajo Zemante odločili, ker menijo, da lahko skupaj dosežejo boljše rezultate. Tori se nadeja, da bo prodaja pozitivno vplivala tudi na domače področje startupa in mu dala dodaten zalet.

"Ponosni smo, da smo v Ljubljani zgradili produkt in tehnologijo, ki se bosta zdaj uporabljala globalno in spreminjala spletno krajino na bolje," je ob prevzemu povedal drugi soustanovitelj in produktni direktor Boštjan Špetič.

"Že s prvim produktom, pametnim pomočnikom za blogerje, smo orali ledino v svetovnem smislu in ga lani prav tako uspešno prodali v ZDA. Mislim, da je ta prevzem odlična novica za slovenski startup ekosistem, saj smo prvič izkusili celoten življenjski cikel modernega globalnega startupa z uspešnim sklepnim delom," je dejal.

Prevzem bo Zemanti omogočil rast poslovanja z obstoječimi strankami – blagovnimi znamkami, agencijami in založniki – in pospešeno svetovno širitev. Celotna ekipa in vodstvo bosta nadaljevala delo, razvojni oddelek Zemante bo še naprej deloval v Sloveniji, Zemanta pa bo s prevzemom postala prvi razvojni center podjetja Outbrain zunaj Izraela.

Podjetju Outbrain bo prevzem odprl mnogo novih možnosti, je povedal soustanovitelj podjetja Outbrain Ori Lahav. "Predvsem pa smo našli ekipo, s katero se dobro razumemo ter ki je željna uspeha," je dodal Lahav.

Outbrain je svetovna platforma za priporočanje kakovostnih vsebin, ki predlaga več kot 250 milijard personaliziranih vsebin mesečno, s čimer vsak mesec doseže približno pol milijarde uporabnikov po svetu. Med založniki, ki trenutno uporabljajo Outbrainovo platformo, so tudi CNN, ESPN, Time Inc., Le Monde, Fox News, The Guardian, SPH, The Telegraph, New York Post, Sky News, TF1, Conde Nast, Bild, Orange and L'Equipe.

Podjetje s sedežem v New Yorku je bilo ustanovljeno leta 2006. Pisarne podjetja so po celem svetu, med drugim na več lokacijah v ZDA, Združenem kraljestvu, Izraelu, Singapurju, na Japonskem in v Avstraliji.

