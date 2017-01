Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.5 od 15 glasov Ocenite to novico! Nekateri analitiki so napovedovali, da bo ob objavi svežih poslovnih rezultatov (sezona četrtletnih objav se je začela prejšnji teden) Dow Jones gladko kot nož skozi maslo zarezal v mejo 20 tisoč točk, a se to nikakor noče zgoditi. Dow Jones tako ostaja kakšen odstotek pod to mejo, ki jo neuspešno "napada" od sredine decembra. V petek je po inavguracijskem govoru Donalda Trumpa Dow Jones zdrsnil pod 19.800 točk, v zadnji uri pa se je spet obrnil navzgor. Foto: Reuters George Soros je novembra napačno ocenil, kako se bo gibal delniški trg, napaka pa ga je stala skoraj milijardo dolarjev. Foto: EPA V petek je bil objavljen zanimiv podatek: inflacija je v Venezueli (na fotografiji predsednik Nicolas Maduro) lani znašala neverjetnih 800 odstotkov, BDP pa je padel za 18,6 odstotka. Foto: MMC RTV SLO/Reuters Savdska Arabija zagotavlja, da se Opec drži dogovora o znižanju proizvodnje in da je na trgu dnevno že milijon in pol sodov nafte manj. Cena brenta je bila v petek dopoldne le še dobrih 54 dolarjev, a je do konca trgovanja nafta okrevala in se povzpela vse do 55,8 dolarja. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Soros svari, da Trump ne bo dober za Wall Street

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

21. januar 2017 ob 06:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po inavguracijskem govoru Donalda Trumpa so se delnice v New Yorku obrnile nekoliko navzdol, saj bi si vlagatelji želeli slišati več podrobnosti o njegovem načrtu spodbujanja gospodarske rasti.

Namesto tega je spet poudarjal, da bo v njegovem mandatu Amerika na prvem mestu, politika bo usmerjena h kupovanju ameriških izdelkov in najemanju domače delovne sile. Za blagostanje naj bi Trump, kot je zagotavljal po izvolitvi, poskrbel z znižanjem davkov, večjo porabo in deregulacijo. Agencija Reuters ugotavlja, da gre za klasično zdravilo, kadar je država v primežu gospodarskega zastoja in brezposelnosti, vendar pa utegne biti takšen koktejl premočen za gospodarstvo, ki raste že osem let zapored, stopnja brezposelnosti pa je pri 4,7 odstotka tako nizka, da lahko govorimo že o polni zaposlenosti.

Poudarek naj bo na prizadetih regijah

Reutersova analiza je tudi pokazala, da lahko Trumpova spodbujevalna politika v razmerah, ko je brezposelnost tako nizka, povzroči inflacijo, saj bodo težnje po višjih plačah vedno večje. ZDA bolj potrebujejo gospodarsko politiko, ki se bo posvečala prizadetim regijam, predvsem območjem, ki so bila poraženec globalizacije. Njihove prebivalce je znal v kampanji nagovoriti ravno Donald Trump, ki na uradno stopnjo brezposelnosti sicer ne da dosti, saj je na milijone Američanov nehalo iskati delo in s tem po definiciji izstopilo s trga delovne sile. Trump želi te ljudi spet aktivirati predvsem prek javnih del.

Negotovost na vrhuncu

Milijarder George Soros ne verjame, da bo Trumpu uspelo. Na gospodarskem forumu v Davosu ga je označil za diktatorja s protislovnimi idejami. Rast delniških trgov, ki se je začela po ameriških volitvah, se bo po Sorosovem mnenju ustavila. "Negotovost je na vrhuncu, negotovost pa je sovražnik dolgoročnih investicij. Mislim, da se trgi ne bodo odrezali dobro. Trenutno še proslavljajo, a kmalu se bodo morali soočiti z realnostjo." Soros napoveduje tudi, da Theresa May ne bo dolgo ostala britanska premierka.

Trump za zdaj Sorosu "odnesel" skoraj milijardo

Pesimizem je Sorosa drago stal, saj je od trenutka, ko je Trump dobil ameriške volitve, na trgu izgubil skoraj milijardo dolarjev. Njegovi vložki so temeljili na domnevi, da se bodo delniški indeksi obrnili navzdol, a se je zgodilo ravno nasprotno - newyorški S&P 500 je od dneva volitev trenutno višje za okrog šest odstotkov, za naslednje mesece pa ne kaže najbolje. Statistika pravi, da so v prvih treh mesecih po ustoličenjih novega predsednika delniški indeksi v ZDA naraščali le, če se je v Belo hišo preselil demokrat. V prvih stotih dneh po začetku mandata republikanskega predsednika je tako indeks S&P 500 v povprečju izgubil 0,4 odstotka, medtem ko se je njegova vrednost zvišala za 3,5 odstotka, kadar je oblast prevzel demokratski predsednik.

Dow Jones (ZDA) 19.825 točk Nasdaq (ZDA) 5.550 DAX30 (Frankfurt) 11.630 Nikkei (Tokio) 19.137 SBITOP 738 10-letne am. obvezn. donos: 2,48 EUR/USD 1,0685 EUR/CHF 1,0726 bitcoin 895 USD nafta brent 55,40 USD zlato 1.205 USD euribor (6-mesečni) -0,240 %

Prebujenje britanskega funta

Elitni delniški indeks Dow Jones je sicer že vse od sredine decembra "ujet" tik pod mejo 20 tisoč točk. Bolj pestro je bilo zadnje dni dogajanje na deviznem trgu. Ker je Trump za Wall Street Journal izjavil, da je vrednost dolarja previsoka, je ameriški zelenec izgubil nekaj vrednosti. Teden je končal pri 1,07 dolarja. Britanski funt je po govoru Therese May in besedah, da bo imel zadnjo besedo o brexitu britanski parlament, dočakal najboljši dan v tem stoletju. Če je bil v ponedeljek še pod mejo 1,20 dolarja, je poskočil celo nad 1,24 dolarja.

Nafta brent zdrsnila pod 55 dolarjev

Na naftnem trgu so bila gibanja v prvi polovici tedna zaradi strahu pred ameriškim povečanjem proizvodnje pesimistična, ob koncu tedna pa so cene dobile pospešek. Brent, ki je bil v petek zjutraj še pri 54,175 dolarja, je tako teden vendarle končal varno nad 55 dolarji. Trgovci so dobili upanje, da bo srečanje Opeca in Rusije, ki poteka ta konec tedna na Dunaju, potrdilo uresničitev novembrskega dogovora o znižanju proizvodnje za 1,8 milijona sodov dnevno. Cena zlata je še naprej orientirana pozitivno. Leto 2017 je zlato začelo pri 1.150 dolarjih, zadnji teden pa doseglo tudi 1.218 dolarjev.

T. O.