Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Drugi krog prodaje stanovanj in hiš, ki jih je sklad začel prodajati maja letos, cene pa segajo tudi do skoraj 479.000 evrov z davkom, bo potekal med 11. in 20. septembrom, pred tem, med 4. in 8. septembrom, bodo mogoči ogledi. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stanovanjski sklad prodal cenejša stanovanja v soseski Zeleni gaj

Drugi krog prodaje med 11. in 20. septembrom

29. avgust 2017 ob 11:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Stanovanjski sklad RS-a je v prvem krogu prodaje 64 stanovanj in 18 vrstnih hiš v soseski Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani prodal 30 stanovanj in šest vrstnih hiš, in sicer po cenah med 130.000 in 220.000 evrov.

To pomeni, da so bila prodane cenejše nepremičnine, ki so bile na voljo, poroča časnik Dnevnik. Drugi krog prodaje stanovanj in hiš, ki jih je sklad začel prodajati maja letos, cene pa segajo tudi do skoraj 479.000 evrov z davkom, bo potekal med 11. in 20. septembrom, pred tem, med 4. in 8. septembrom, bodo mogoči ogledi. Izbor kupcev bodo opravili 28. septembra.

Sklad v soseski končuje gradnjo enote F2, v kateri bodo v štirih blokih skupno 102 stanovanji velikosti od 45 do 80 kvadratnih metrov, ki bodo namenjena oddaji v najem. Cena najema bo po njegovih besedah med sedem in osem evrov na kvadratni meter, navaja časnik.

B. R.