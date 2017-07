Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Radovanović je z izidom za zdaj zadovoljen. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tri ponudbe za Aha Muro

O kupcih Radovanović ne želi govoriti

11. julij 2017 ob 16:00

Murska Sobota - MMC RTV SLO/STA

Stečajni upravitelj Aha Mure Stevo Radovanović ima tri ponudbe oziroma plačane varščine za nakup Aha Mure kot celote z izhodiščno ceno 1,6 milijona evrov.

"Zadovoljen sem, dobro se je izteklo, tudi občutek, ko sem napovedoval, da nam bo tokrat uspelo, me ni varal. Z odpiranjem ponudb pa bom zaradi morebitne pošte iz tujine počakal nekaj dni," je povedal Radovanović.

Ob tem dodaja, da je bil glede na zanimanje kupcev in spremenjene gospodarske razmere prepričan, da bosta kupca vsaj dva. Za nakup se jih je sicer zanimalo več, domačih in tujih, a so si očitno nekateri premislili. Tudi o tem, ali nameravajo kupci obdržati delujoča podjetja v kompleksu, med njimi seveda predvsem Arum Dušana Gomboca, ki še šiva oblačila, ali pripeljati nove programe, prav tako ne želi govoriti.

Na prodaj so objekti moških oblačil, ženskih plaščev in ženskih oblačil z opremo in zemljišči, zavarovana in nezavarovana blagovna znamka Mura ter vratarnica, ki jih je poskusil že večkrat prodati v celoti in ločeno, vendar neuspešno.

A. Č.