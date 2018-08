Turčija ZDA odgovarja z zvišanjem carin na uvoz ameriških izdelkov

Pred tem so carine povišale ZDA

15. avgust 2018 ob 12:38

Carigrad - MMC RTV SLO, STA

Turčija je v odziv na ameriške sankcije proti njej, zaradi katerih je v zadnjih dneh močno upadla vrednost lire, zvišala carine na uvoz številnih ameriških proizvodov.

Odločitev o zvišanju carin je bila sprejeta povračilno "v odgovor na zavesten napad ameriške administracije na naše gospodarstvo", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal turški podpredsednik Fuat Oktay.

Turčija se tako odziva na potezo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je podvojil ameriške carine na uvoz jekla in aluminija iz Turčije, in sicer na 50 in 20 odstotkov.

Zvišanja carin so bila objavljena v danes objavljenem odloku, ki ga je podpisal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Turčija je v svojem povračilnem ukrepu prav tako podvojila obstoječe carine na ameriško blago. Po novem bodo carine na uvoz ameriškega riža 50-odstotne, na močne alkoholne pijače 140-odstotne in na kozmetiko 60-odstotne. Carine na uvoz avtomobilov dosegajo do 120 odstotkov, odvisno od tipa avtomobila.

Članici zavezništva Nato sta se zapletli v spor glede ameriškega pastorja Andrewa Brunsona, ki ga turške oblasti obtožujejo terorizma in vohunjenja, zaradi česar mu grozi 35 let zapora.

Sodišče zavrnilo pastorjevo pritožbo

Medtem je turško sodišče v Carigradu spet zavrnilo pastorjevo pritožbo, da bi bil izpuščen iz pripora. Pastor je sicer zaradi slabega zdravstvenega stanja v hišnem priporu, navaja AFP.

Napetosti in dvig ameriških carin so močno prizadeli turško liro, s čimer se je razširil strah, da je država na robu gospodarske krize, ki bi se lahko razlila po Evropi.

Erdogan je krizo večkrat označil za "gospodarsko vojno" in napovedal, da bo Turčija v tej vojni zmagala.

Novo zaostrovanje odnosov sicer ni dodatno prizadelo vrednosti lire, ki je danes celo nekoliko okrevala. Zjutraj je bila lira pri okoli šestih dolarjih oziroma 6,8 evra. Dno je sicer v ponedeljek dosegla pri 7,24 lire za dolar in 8,12 lire za evro.

