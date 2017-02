Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tuš bo prodal vse tri veleblagovnice. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Tuš umika posel iz Makedonije

Posel še ni povsem končan

20. februar 2017 ob 19:27

Skopje/Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska trgovska veriga Tuš se umika iz Makedonije in tako končuje vse svoje operacije na območju nekdanje Jugoslavije. Tri veleblagovnice prodaja lokalnemu trgovcu Kit-go.

V Tušu so umik iz makedonskih krajev Štip, Kumanovo in Veles potrdili, a dodali, da posel kljub poročilom, da je bila pogodba podpisana že pred novoletnimi prazniki, še ni zakonito končan. Uradno izjavo bodo podali takoj, ko bo, so napovedali.

Makedonski kupci so se po navedbah spletne strani European Supermarket Magazine, ki se sklicuje na Utrinski Vesnik, že več mesecev pritoževali, da so zaloge v Tuševih trgovinah močno okrnjene in da določenih artiklov že dlje časa ni na voljo.

Kit-go namerava vse tri veleblagovnice tržiti pod novo znamko, za utrjevanje le-te pa naj bi bilo potrebnih več faz. Ponudba naj bi bila sicer podobna kot doslej. Tuš bo medtem po odhodu s Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Makedonije konsolidiral svoje operacije v Sloveniji, še piše European Supermarket Magazine.

