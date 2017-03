Poudarki Število fiksnih priključkov vztrajno upada Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Veliko ljudi uporablja več mobilnih telefonov. Foto: EPA Številno fiksnih priključkov vztrajno pada. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Sloveniji več mobilnih uporabnikov kot ljudi: 2,4 milijona

Podatki statističnega urada

25. marec 2017 ob 12:02

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ob koncu lanskega leta je bilo v Sloveniji že skoraj 2,4 milijona uporabnikov mobilnega omrežja, kar je za odstotek več kot leto pred tem. Med njimi je večina, kar 77 odstotkov, naročnikov.

Število uporabnikov mobilnega omrežja presega število prebivalcev v državi, kar pomeni, da nekateri prebivalci uporabljajo več mobilnih telefonov, na primer poleg zasebnega še službeni mobilnik, kažejo sveže objavljeni podatki statističnega urada.

Statistični podatki še kažejo, da je bilo konec leta 2016 v Sloveniji 176.462 klasičnih telefonskih priključkov, kar na letni ravni pomeni 16-odstotni padec.

Upadanje števila klasičnih telefonskih priključkov je prisotno že več let, se pa po drugi strani povečuje število priključkov telefonije prek internetne povezave (IP-telefonija). Število teh se je na letni ravni povečalo za štiri odstotke, na skoraj 530.000.

Povečalo se je tudi število priključkov za širokopasovni dostop do interneta, in sicer za tri odstotke na več kot 588.000 priključkov. Znotraj tega so xDSL-priključki predstavljali 39,6-odstoten delež, priključki prek kabelskega modema 30-odstoten, optični priključki pa 28,1-odstoten delež.

Al. Ma.