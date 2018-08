V Uljaniku naj bi odpustili 600 delavcev

Stavka poteka že šesti dan

29. avgust 2018 ob 16:07

Pulj - MMC RTV SLO, STA

Načrt prestrukturiranja največje hrvaške ladjedelnice Uljanik predvideva odpoved 600 delavcev, poroča Glas Istre, ki je objavil povzetek dokumenta. Na Hrvaškem medtem čakajo na odziv Bruslja.

V povzetku dokumenta ob tem piše, da je predvidena tudi sprememba namenske rabe dela zemljišč ladjedelnice za izgradnjo marine.

V Uljaniku v Pulju zaposlujejo 3.773 ljudi, med katerimi je 2.613 redno zaposlenih, preostali pa so kooperanti. Po "optimiziranju zmogljivosti redno zaposlene delovne sile" naj bi ostalo približno 2.000 redno zaposlenih, poroča puljski časopis, ki dodaja, da bodo odpuščenim delavcem namenili povprečno 115.000 kun (15.540 evrov) odpravnine.

Načrt predvideva "diverzifikacijo poslovanja"

Časopis poroča, da v povzetku nikjer ne omenjajo izgradnje hotelov ali stanovanj, a da je predvidena določena sprememba rabe zemljišč, ker "diverzifikacija poslovanja" predvideva tudi razvoj infrastrukture in objektov, potrebnih za izgradnjo marine. Vrednost pristanišča za jahte je ocenjena na 225 milijonov kun (30 milijonov evrov), predvidenih kot investicija podjetja.

Uresničitev projekta bo odvisna od tega, ali bo hrvaška vlada Uljaniku podaljšala koncesijo za 40 let za približno 300.000 kvadratnih metrov zemljišč ladjedelnice ob morju, na katerih načrtujejo servisno-storitvene dejavnosti. Za to bo treba spremeniti tudi zakonodajo, saj ima Uljanik koncesijo le za opravljanje ladjedelniške dejavnosti na tem zemljišču. Spremembe bodo potrebne tudi v mestnih urbanističnih načrtih.

Spremembo rabe zemljišč pričakuje tudi strateški partner skupine Uljanik podjetje Kermas energija, ki je v lasti enega najbogatejših hrvaških podjetnikov Danka Končarja. Ta v okviru megalomanskega turističnega projekta Brijuni Riviera v neposredni bližini razvija kompleks Sveta Katarina - Monumenti.

Potem ko je marca letos začel partnerski odnos z Uljanikom, so hrvaški mediji poročali, da naj bi se puljska ladjedelnica osredotočila na izdelavo manjšega števila zahtevnejših ladij ter na servisiranje križark in velikih jaht. Končar je podobno storil po prevzemu ladjedelnice Brodotrogir.

Uprava skupine Uljanik je konec julija poslala načrt prestrukturiranja v Bruselj, odločitev Evropske komisije pričakujejo septembra. V Bruselj sta zaradi Uljanika odšla predsednik istrske županije Valter Flego in puljski župan ter predsednik stranke Istrska demokratska skupščina (IDS) Boris Miletić.

Medtem nadaljevanje stavke

Medtem se v Uljaniku in reškem 3. maju, ki je del skupine Uljanik, nadaljuje stavka, ki so jo začeli prejšnjo sredo. Približno 4.500 delavcev bo spet začelo delati, ko bodo dobili julijsko plačo. Iz hrvaške vlade so napovedali, da bodo do konca tedna zagotovili bančna posojila za nakazila delavcem. Delavci zahtevajo tudi odstop celotne uprave Uljanika.

B. V.