Volkswagen lani ustvaril pet milijard evrov čistega dobička

Z 10,3 milijona prodanih avtomobilov prvi med proizvajalci

25. februar 2017 ob 14:04

Wolfsburg - MMC RTV SLO/STA

Volkswagen je leta 2016 kljub škandalu z izpusti leto pred tem ustvaril pet milijard evrov čistega dobička in se po številu prodanih avtomobilov zavihtel na prvo mesto med proizvajalci.

Pri VW-ju so v objavi poslovnih rezultatov razkrili, da so lani ustvarili 7,1 milijarde evrov dobička iz poslovanja, medtem ko je izguba, predvsem zaradi škandala v povezavi z goljufanjem na testih izpustov, v letu 2015 znašala 4,06 milijarde evrov. Prihodki skupine so se na letni ravni okrepili za dva odstotka, na 217,3 milijarde evrov.

V letu 2016 je skupina Volkswagen, katere del so tudi Porsche, Audi in Škoda, dosegla rekordno prodajo. Prodala je 10,3 milijona avtomobilov in se zavihtela na prvo mesto med avtomobilskimi proizvajalci, na katerem je nasledila Toyoto. Prodajo so okrepili predvsem v Evropi in v azijsko-pacifiški regiji.

Višina dobička je po goljufanju na testih izpustov iz 2015 daleč nad predvidevanji strokovnjakov, poroča Reuters. Po razkritju afere je skupina leta 2015 prvič po dvajsetih letih zabredla v izgubo, skupaj pa so za kritje posledic namenili že 22,6 milijarde evrov.

Kljub poslovnim uspehom ukrepi zaradi škandala

Volkswagen bo sicer zaradi kazni in odškodnin, ki so sledile razkritju škandala, omejil prejemke vodilnih. Izvršni direktor družbe bo na leto lahko prejel 10 milijonov evrov, člani upravnega odbora pa največ pet milijonov evrov zaslužka.

Do leta 2020 namerava Volkswagen ukiniti 30.000 delovnih mest, družba pa se bo v postopku prestrukturiranja usmerila predvsem v zeleno energijo in električne avtomobile.

J. R.