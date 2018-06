Volkswagen mora za afero Dieselgate plačati milijardo evrov kazni

11 milijonov avtomobilov s sporno programsko opremo

13. junij 2018 ob 21:15

Braunschweig - MMC RTV SLO, STA

Nemškemu avtomobilskemu koncernu Volkswagen je nemško tožilstvo po razkritju goljufanja na testih izpušnih plinov pred tremi leti zdaj naložilo milijardo evrov kazni.

"Volkswagen priznal svojo odgovornost in sprejema kazen," je po odločitvi tožilstva v mestu Braunschweig sporočilo predstavništvo avtomobilskega koncerna s sedežem v bližnjem Wolfsburgu.

Gre za eno najvišjih kazni, ki jo je nemško tožilstvo zahtevalo od nemških podjetij. Volkswagen je v plačilo kazni privolil skoraj tri leta po razkritju, da so med letoma 2007 in 2015 na ceste poslali skoraj 11 milijonov dizelskih avtomobilov s sporno opremo za nadzor izpustov, s katero so goljufali na testih izpušnih plinov, poroča Deutsche Welle.

Sporna programska oprema je zagotovila nizke izpuste škodljivih snovi, kot so dušikovi oksidi, v času laboratorijskih testov. Na cestah so bili dejanski izpusti nekaterih snovi do 40-krat večji. Škandal je sprožil množični odpoklic vozil in odstope v vrhu avtomobilskega proizvajalca, nadaljnje preiskave pa so odkrile goljufije tudi pri nekaterih drugih nemških znamkah.

S plačilom kazni se bodo za nemški koncern v Nemčiji končali postopki preiskav. "S priznanjem odgovornosti za dizelsko krizo smo storili tudi velik korak k temu, da jo prebrodimo," so dodali v Volkswagnu, kjer upajo, da se bodo s tem v Nemčiji končali tudi drugi pravni postopki proti družbi in njenim podružnicam.

Sodnih postopkov še ni konec

Volkswagen, ki je za kazni po vsem svetu namenil že več milijard evrov, še vedno pestijo številne tožbe – med drugim v Kanadi, Indiji, Braziliji, Avstraliji in na Kitajskem.

Avtomobilski koncern je že januarja lani v ZDA privolil v plačilo 4,3 milijarde dolarjev visoko kazen.

J. R.