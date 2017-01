Poudarki Mlinar je lani ustvaril dobrih 50 milijonov kun oziroma 6.6 milijonov evrov dobička. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Podravka bi s prevzemom Mlinarja izpolnila svojo ambicijo konsolidacije pekovskega posla v regiji. Foto: BoBo Sorodne novice Mlinotest povečal prihodke in dobiček Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Za prevzem Mlinarja poleg Don Dona zainteresirana tudi Podravka

Lastnik Mlinarja se "ni odločil za prodajo družbe"

25. januar 2017 ob 19:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hrvaška družba Podravka je preko ljubljanskega Žita objavila nezavezujočo ponudbo za prevzem hrvaške pekovske družbe Mlinar in zanjo ponudila 66 milijonov evrov. Lastnik Mlinarja trdi, da družbe ne namerava prodati.

Po poročanju časnika Jutarnji list naj bi Podravka pripravila nezavezujočo ponudbo za nakup na nedavnem srečanju uprave in nadzornikov. Poleg Podravke je za Mlinarja zainteresiran tudi grosupeljski Don Don. Po navedbah hrvaškega časnika bi kupec Mlinarja postal tudi najmočnejša pekovska skupina v regiji.

Podravkina ponudba naj bi znašala 500 milijonov kun, kar je dobrih 66 milijonov evrov. Mlinar je lani ustvaril dobrih 50 milijonov kun oziroma 6.6 milijonov evrov dobička. Po morebitnem prevzemu pa naj bi Mlinar svoj dobiček skozi sinergijski učitek podvojil. Po navedbah Jutarnjega lista naj bi bila Podravkina ponudba že dogovorjena z osiješkim lastnikom Mlinarja Matejem Škojom.

Iz Mlinarja pa so odgovorili, da se Škojo za prodajo družbe ni odločil, čeprav vsako leto prejme zelo konkretne ponudbe za prodajo. "Mlinar v zadnjih nekaj letih zelo uspešno uresničuje in celo preseže vse bolj ambiciozne poslovne načrte za zvišanje proizvodnje in razširjanje prodaje," so ob tem še sporočili iz podjetja.

L. L.