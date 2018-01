Zadnji čas za prijavo oddajanja nepremičnin turistom

Furs grozi z inšpekcijskim nadzorom in globami

31. januar 2018 ob 10:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zavezanci, ki oddajajo nepremičnine v turistični najem, a tega še niso prijavili Finančni upravi, imajo čas za to le še danes. Tiste, ki se ne bodo prijavili sami, namreč v prihodnjem mesecu čaka obisk inšpektorja, nato pa tudi globa.

Globa lahko znaša od 400 do 30.000 evrov. Furs je podatke o dohodkih od oddajanja nepremičnin v turistični najem pridobil že pred meseci, a je zavezancem ponudil slaba dva meseca časa, da se s samoprijavo izognejo plačilu globe.

Na Fursu zatrjujejo, da so pridobili podatke tako o fizičnih osebah kot tudi o fizičnih osebah z dejavnostjo in pravnih osebah, ki so dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem dosegale v Sloveniji in tudi v tujini. Imeli naj bi torej tudi podatke o oddajanju nepremičnin preko spletnih portalov, kot sta npr. Airbnb in Booking. Kako so do njih prišli, niso razkrili.

Posameznik namreč lahko oddaja in oglašuje oddajanje sob in apartmajev v turistične namene le, če ima to dejavnost ustrezno registrirano. Fizična oseba, ki oglašuje ali oddaja nepremičnine v turistični najem in ta ni vpisana ali nima priglašenega dela, opravlja delo na črno.

Zavezance zato pozivajo, naj preverijo, ali so napovedali vse tovrstne dohodke. Če jih niso, jim ponujajo možnost vložitve samoprijave najpozneje do danes in v tem primeru bodo plačali le tri odstotke obresti od premalo plačanega oziroma neplačanega davka.

A. S.