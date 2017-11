Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! . Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Alison Macintosh

30. november 2017 ob 23:38

London - MMC RTV SLO, STA

Z interpretacijo kosti žensk v za ženske specifičnem kontekstu lahko domnevamo, kako intenzivna, raznolika in težaška so bila njihova opravila, s čimer odkrivamo skrito zgodovino ženskega dela skozi tisočletja.

V najnovejši številki znanstvene revije Science Advances so raziskovalci britanske Univerze v Cambridgeu primerjali roke žensk izpred 7.000 let in vrhunskih veslačic. Ugotovili so, da so bile kosti rok žensk, ki so živele v obdobju pred 7.000 in 7.400 leti v Srednji Evropi, za 11 do 16 odstotkov močnejše od kosti rok veslačic elitnega ženskega veslaškega kluba Univerze v Cambridgeu. Te študentke trenirajo v povprečju sedem let po tri ure na dan in preveslajo povprečno 120 kilometrov na teden, STA.