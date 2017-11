Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Anja Kopač Mrak Foto: BoBo Dodaj v

Anja Kopač Mrak

25. november 2017 ob 13:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ženske so spolnemu nadlegovanju na delovnem mestu izpostavljene, odkar so množično vstopile v sfero dela: iz zasebne se je nasilje preselilo v javno sfero. Spolno nadlegovanje tudi nima stalnega bivališča zgolj v hollywoodski industriji, prisotno je na vseh delovnih mestih, izpostavljene so mu ženske vseh starostnih skupin in na vseh stopnjah organizacijske položajne lestvice.

Ministrica za delo, družino in socialne zadeve opozarja, da spolno nadlegovanje ni nedolžno izkazovanje pozornosti ali dajanje komplimentov, temveč zloraba družbene moči enega spola nad drugim in je kot tako nezakonito.