Beno Udrih

21. april 2018 ob 14:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, Val 202

Vedno sem pripravljen igrati za reprezentanco, če me pokličejo. Vsem fantom, ki jih poznam, sem čestital za naslov evropskega prvaka. Vsaka čast, odigrali so super. Zelo sem vesel, da so dokazali, da lahko tudi majhna Slovenija naredi dober rezultat.

Košarkar Beno Udrih, ki je v preteklosti večkrat odpovedal nastop za slovensko reprezentanco, je v pogovoru za Radio Slovenija dejal, da je bil vedno pripravljen igrati zanjo, Val 202.