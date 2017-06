Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bob Geldof Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Bob Geldof

26. junij 2017 ob 16:09

MMC RTV SLO

Glasba sama po sebi ne more spreminjati sveta. Za to je potrebno nekaj družbenega in kolektivnega aktivizma. Mi je pa prepoznavnost gotovo dala več možnosti, da na pomembne stvari opozarjam prek medijev.

Irski glasbenik in dobrodelnež, ki bo v sredo nastopil na Festivalu Lent, o moči sporočilnosti glasbe, STA.