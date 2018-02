Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Bogdan Gabrovec Foto: BoBo Dodaj v

Bogdan Gabrovec

24. februar 2018 ob 12:54

Pjongčang - MMC RTV SLO

Ker če kdo, so oni tisti, ki si tega nikoli ne bi privoščili, saj dajo ogromno na čast in tradicijo ter predvsem na to, da je športnost v prvi vrsti.

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije ne verjame, da bi si Južna Koreja privoščila goljufanje in bi stotinko sekunde uporabila v korist svojega tekmovalca, saj je čas uradno izmerjen z umerjenimi aparaturami, na določeni telesni višini, ne glede na to, kje so takrat roke, deska ali telo tekmovalca, ampak se šteje, ko tekmovalec prekine fotocelico, MMC.