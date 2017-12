Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Štajerska osebnost leta: Boris Krabonja Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Boris Krabonja

9. december 2017 ob 14:34

Maribor - MMC RTV SLO

Pogosto mi je hudo, da izgubljamo empatijo do sočloveka. Ne morem razumeti, da nekdo prosi pomoč in je zavrnjen. Včasih mi kdo reče, kako je mogoče, da pomagaš pijanki, Romom, ki kradejo, in onemu, ki izigrava sistem. Pa saj ženska ni kriva, da je pijanka, ne more si pomagati sama. V 21. stoletju vemo, da je to bolezen, odvisnost. Najbolj polni očitkov so tisti, ki sistem največkrat izigrajo, ne plačujejo davkov, se izogibajo državljanskim dolžnostim.

Profesor zgodovine in prostovoljni humanitarni delavec, ustanovitelj društva Up-ornik. Osebnost leta po izboru bralcev Večera, Večerova priloga V soboto.